"Вижу, что он не жилец": таролог спрогнозировала, как и когда Путин умрет

Диктатора страны-агрессора Владимир Путина может отравить окружение – причем в обозримой перспективе. Такой прогноз сделала известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская в интервью "УНИАН".
Причем, говорит она, внешне, как водится в странах с диктатурой, гибель Путина будет оформлена под смерть от естественных причин.
"Нам скажут, что он умер от инфаркта или инсульта. То есть, что он не мучился, и что это была скорая смерть. Однако на самом деле за ним стоит дьявол. Это значит, что диктатора могут отравить. Уже сейчас я вижу, что он не жилец. Конечно, вся Украина хочет, чтобы он умер еще вчера, но нам остается только ждать", — считает Хомутовская.
Но, прогнозирует таролог, украинцам не стоит ждать, что сразу после кончины Путины украино-российская война закончится.
"Нужна воля народа, как было в начале полномасштабной войны. Я думаю, что скоро мы снова увидим подобное. До конца года мы должны закрыть эту тему, но это будет долгий переговорный процесс", — говорит Хомутовская.
Кто такая Людмила Хомутовская
Людмила Хомутовская - известный украинский таролог, экстрасенс, регресолог, биоэнергет.
Астрологические прогнозы по Путину и его окружению
Астролог Влад Росс говорил, что в России 8-10 января произошел переворот, когда от рычагов был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Астролог утверждает, что власть в России после переворота захватили бывший директор ФСБ Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Валерий Герасимов и Сергей Шойгу.
До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт.
Еще больше астрологических прогнозов:
- "Будет еще одна большая катастрофа": астролог назвала города Украины, где начнет происходить ад
- "Разрушат еще один город Украины, начнется "трэш": астролог предупредила об ужасном бое в феврале
- В России произошел переворот, Путин отстранен от власти - астролог Влад Росс
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.