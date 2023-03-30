"Вижу, что он не жилец": таролог спрогнозировала, как и когда Путин умрет

Экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская дала прогноз поводу окончания войны Украины и России, а также возможной кончины русского диктатора Путина.

Таролог Людмила Хомутовская спрогнозировала, как и когда Путин умрет / скриншот из видео /ua.depositphotos.com

Диктатора страны-агрессора Владимир Путина может отравить окружение – причем в обозримой перспективе. Такой прогноз сделала известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская в интервью "УНИАН".

Причем, говорит она, внешне, как водится в странах с диктатурой, гибель Путина будет оформлена под смерть от естественных причин.

"Нам скажут, что он умер от инфаркта или инсульта. То есть, что он не мучился, и что это была скорая смерть. Однако на самом деле за ним стоит дьявол. Это значит, что диктатора могут отравить. Уже сейчас я вижу, что он не жилец. Конечно, вся Украина хочет, чтобы он умер еще вчера, но нам остается только ждать", — считает Хомутовская.

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Но, прогнозирует таролог, украинцам не стоит ждать, что сразу после кончины Путины украино-российская война закончится.

"Нужна воля народа, как было в начале полномасштабной войны. Я думаю, что скоро мы снова увидим подобное. До конца года мы должны закрыть эту тему, но это будет долгий переговорный процесс", — говорит Хомутовская.

Кто такая Людмила Хомутовская Людмила Хомутовская - известный украинский таролог, экстрасенс, регресолог, биоэнергет.

Астрологические прогнозы по Путину и его окружению

Астролог Влад Росс говорил, что в России 8-10 января произошел переворот, когда от рычагов был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Астролог утверждает, что власть в России после переворота захватили бывший директор ФСБ Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Валерий Герасимов и Сергей Шойгу.

До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт.

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