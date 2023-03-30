УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Вижу, что он не жилец": таролог спрогнозировала, как и когда Путин умрет

30 марта 2023, 15:54
Экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская дала прогноз поводу окончания войны Украины и России, а также возможной кончины русского диктатора Путина.
Взрыв, Хомутовская
Таролог Людмила Хомутовская спрогнозировала, как и когда Путин умрет / скриншот из видео /ua.depositphotos.com

Диктатора страны-агрессора Владимир Путина может отравить окружение – причем в обозримой перспективе. Такой прогноз сделала известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская в интервью "УНИАН".

Причем, говорит она, внешне, как водится в странах с диктатурой, гибель Путина будет оформлена под смерть от естественных причин.

"Нам скажут, что он умер от инфаркта или инсульта. То есть, что он не мучился, и что это была скорая смерть. Однако на самом деле за ним стоит дьявол. Это значит, что диктатора могут отравить. Уже сейчас я вижу, что он не жилец. Конечно, вся Украина хочет, чтобы он умер еще вчера, но нам остается только ждать", — считает Хомутовская.

видео дня

Но, прогнозирует таролог, украинцам не стоит ждать, что сразу после кончины Путины украино-российская война закончится.

"Нужна воля народа, как было в начале полномасштабной войны. Я думаю, что скоро мы снова увидим подобное. До конца года мы должны закрыть эту тему, но это будет долгий переговорный процесс", — говорит Хомутовская.

Кто такая Людмила Хомутовская

Людмила Хомутовская - известный украинский таролог, экстрасенс, регресолог, биоэнергет.

Астрологические прогнозы по Путину и его окружению

Астролог Влад Росс говорил, что в России 8-10 января произошел переворот, когда от рычагов был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Астролог утверждает, что власть в России после переворота захватили бывший директор ФСБ Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Валерий Герасимов и Сергей Шойгу.

До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт.

Еще больше астрологических прогнозов:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Владимир Путин гороскоп Таро война России и Украины Людмила Хомутовская
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:49

Все пятна полностью исчезнут: как почистить ковер не снимая его с пола

16:43

Cколько нужно спать, чтобы избежать пивного живота: неожиданные результаты исследованияВидео

16:32

Слава Демин подтвердил, что Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношенияВидео

16:19

Дешевая живая изгородь: как оградить сад недорого и натурально

16:19

"Поторопись" и "Я на диете": какие фразы категорически нельзя говорить своему ребенку

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:02

Армия Украины и войска РФ попали в цугцванг: Жданов объяснил ситуацию с контрнаступлениемВидео

16:01

"Это предательство": Меладзе уже хотят изгнать из России за "Героям слава!"Видео

15:54

"Вижу, что он не жилец": таролог спрогнозировала, как и когда Путин умретВидео

15:54

"Украине нужны самолеты F-16": Залужный показал работу авиации и борьбу с оккупантамиВидео

Реклама
15:52

Когда лучше есть вареные яйца утром или вечером: правильные советы по поеданию яиц

15:42

Почему стыдно просить вернуть долг: как попросить должника вернуть деньги

15:23

Подведет здоровье, опустеет кошелек и не повезет в любви: астролог назвал 4-х неудачников апреляВидео

15:19

В Раде разрабатывают закон о реестре "уклонистов" от мобилизацииВидео

15:16

Меладзе и Брежнева распродают права на все свои русскоязычные песни

15:14

Украинская песня установила мировой рекорд и вошла в Книгу Гиннесса - Михаил ПоплавскийВидео актуально

15:13

Баффи не узнает: как выглядит Ангел, вампир из сериала "Баффи - истребительница вампиров", сейчас

14:56

Почему куры плохо несутся и как заставить их давать больше яиц: ответы на все вопросыВидео

14:51

Запад не должен считать контрнаступление ВСУ весной решающим сражением – КулебаВидео

14:44

Доллар и евро удивят перед Пасхой: что будет с курсом валютВидео

14:42

Данилов о дальнобойных БПЛА: "С Москвой будет то же, что и с Крымским мостом"

Реклама
14:42

Точно должна быть в корзине на Пасху 2023: недорогой рецепт домашней колбасы, аж слюнки потекутВидео

14:32

Для СБУ: украинская актриса, которая поддерживает РФ, похвасталась "адекватными родственниками" из КиеваВидео

14:25

Гороскоп на апрель для всех от Влада Росса: Близнецам будет фартить, а Стрельцам придётся напрячьсяЭксклюзив

14:19

Эксперт спрогнозировал, как ядерное оружие РФ может повлиять на сроки украино-российской войныВидео

14:11

Соловьев заступился за Петросяна, по которому "прошелся" ГалкинВидео

13:49

Войска России начали применять по Украине крылатые авиабомбы – Воздушные силыВидео

13:46

"Палкой побью": скандальный митрополит МП Павел набросился на журналистов у ЛаврыВидео

13:00

ВСУ получили еще два микроавтобуса и внедорожник при содействии Favbet Foundation

12:49

Узнать сложно, поверить невозможно: как звезды Голливуда выглядят без макияжа

12:47

Клоун-пропагандист Джигурда зачитал стихи в оккупированной ВолновахеВидео

12:43

Паранойя в Кремле: Путин ночует в своем кабинете из-за стресса и войны – СМИ

12:41

Как отрастить ресницы дома: несколько простых способов получить кукольный взгляд

12:24

Си Цзиньпин объявил, что готовит Китай к войне – Foreign AffairsВидео

12:10

Что приносит в дом герань: приметы, связанные с душистым цветком

12:08

Пляски Орбана под дудку Путина не сработали: в России назвали Венгрию недружественной странойВидео

12:02

"Песни намного важнее, чем таблетка парацетамола": путиниста Лепса опять понесло на ДонбассВидео

11:41

"Вуз стал порноклубом?": ДГУВД влип в громкий скандал из-за интимного видео

11:14

Гороскоп на завтра 31 марта 2023: Тельцу - катастрофа, Девам - выгорание

10:52

Контрнаступление ВСУ: "день Х" для армии РФ наступит уже в мае - BildВидео

10:51

Россия провалит мобилизацию 400 тысяч войск, у Москвы нет военной техники – разведка БританииВидео

Реклама
10:46

Вместо брони: в РФ мобилизованным выдали православные "свечи защиты"Видео

10:46

Как узнать, сколько детей у вас будет, по дате рождения: секрет опытных нумерологов

10:09

Массированные ракетные удары могут остаться в прошлом: в ГУР рассказали, куда будет бить враг

10:07

Гороскоп на апрель 2023 года для Дев: везение, прибыль и второй медовый месяцВидео

10:02

Ударом Tomahawk США могут разнести "ядерную" базу РФ в Беларуси — Жданов

09:42

Кадыров опасается протестов в Чечне и потери доверия со стороны Путина – ISWВидео

09:26

Тест по картинке: кто вы - прирожденный лидер или вечный подчиненный

09:19

Военный эксперт оценил, возможен ли в России большой политический кризис

09:07

От ню до парадных мундиров: хакеры слили фото жен пилотов-убийц РФ, бомбивших МариупольФото

09:00

Гороскоп на сегодня 30 марта 2023: Тельцу – заманчивое предложение, Раку - деньгиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять