"Видела такое только по телевизору": под Запорожьем скорые привозят больных с COVID каждые 10 минут

Больницы переполнены больными с коронавирусом / УНИАН

В Запорожской области в городе Мелитополь из-за всплеска заболеваемости коронавирусом переполнен COVID-19 госпиталь. Больницы заполнены, а пациенты лежат даже в коридорах.

Как рассказала Екатерина Мельничук в Facebook, она доставила в местную больницу свою маму, у которой диагностировали коронавирус. В частности, она отметила, что каждые 10 минут скорая подвозит больных в больницу.

"Сегодня оформляла маму в инфекционную больницу. Скорая подвозит новых пациентов каждые 10 минут. Ужас. Мест не хватает. Медперсонал работает на износ. Больные лежат даже в коридоре! Всем нужен кислород. Такую картину видела только по телевизору! Берегите себя", - говорит женщина.

На сайте Мелитопольского городского совета сообщили сколько случаев коронавируса обнаружили в городе.

"По состоянию на 6 октября 2021 года всего в городе Мелитополе зарегистрировано 9 525 подтвержденных случаев COVID-19 среди горожан, из них 417 детей", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в инфекционном госпитале находятся 277 пациентов из Мелитополя и прилегающих районов. На амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача находятся 1 690 заболевших мелитопольцев, из них 117 детей.

Также обнаружили один летальный случай - умерший имел сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, хроническую болезнь легких.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине семь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.