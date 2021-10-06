"Не хватает даже аппаратов ИВЛ": в больницах Днепра случился коллапс из-за коронавируса

Больницы переполнены в Украине / УНИАН

В Днепре в реанимационном отделении областной больницы имени Мечникова, где находятся больные COVID-19, из-за большого количества пациентов не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как рассказал директор больницы Сергей Рыженко, медучреждение обратилось в областной совет с просьбой о дополнительной закупке 20 аппаратов ИВЛ, а также призвала помочь с лекарствами для больных коронавирусом.

По его данным, в больнице, в которую госпитализируют тяжелых больных COVID-19 со всей области, растет количество пациентов.

Так, реанимация сейчас перегружена — там лечат 25 тяжелых пациентов, некоторые из них — в критическом состоянии. Всего в больнице — 80 больных коронавирусом.

"Болеют семьями. У нас находится три семьи, которые болеют в тяжелой форме. Единицы только те, что вакцинированы. Остальные больные — не получили своевременно вакцину. Симптомы тяжелые. Страдают не только легкие, но и почки. Часть больных придется переводить на диализ", — сказал Рыженко.

Реклама

Читайте также"Ждут на улице": в Сети показали, как скорые с больными COVID-19 по 5 часов стоят в очередях в больницу

Как ранее сообщал Главред, областной специализированный диспансер радиационной защиты населения в Харькове 1 октября начал принимать пациентов с COVID-19, а уже через день практически заполнился тяжелыми больными, которым нужен кислород.