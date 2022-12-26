Везет только избранным: зачем собаки облизывают людей

Ласки собаки могут значит не только что-то хорошее, но и предупреждение хозяину.

Зачем собаки облизывают людей / pixabay.com

Собаки - довольно любвеобильные животные, но свои ласку они дарят не всем. Хозяевам животных необходимо обращать внимание на такие жесты, так как они могут спасти жизнь.

Хозяин, ты только мой

Вылизывание может говорить о желании пса целиком и полностью присвоить себе хозяина.Таким образом животные оставляют на теле человека свою метку: запах слюны на коже дарит им ощущение, что после этого ты принадлежишь исключительно ему.

Играй со мной

Собака может лезть в лицо или облизывать руки и ноги, чтобы просто обратить на себя внимание. Обычно так питомцы пытаются увлечь своего хозяина в игру. Справиться с этой проблемой помогут мячики, кольца, канаты, веревки или мягкие игрушки — их пес тоже может с удовольствием облизывать.

Все норм, я врач

Собаки прекрасно улавливают настроение и самочувствие хозяина. Если псу вдруг покажется, что вы заболели либо просто расстроены, он будет унимать боль и утешать с помощью вылизывания.

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