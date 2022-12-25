4 верных способа понять, что собака вас обожает

Понимать людей бывает сложно, но понимать собак — еще сложнее, ведь они не способны рассказать хозяину о своих чувствах словами.

Как понять, что собака тебя любит/ pixabay.com

Собак считают самыми преданными домашними животными, но любят они далеко не всех.

Мы разбирались как понять, что хвостатый предан и готов ради вас на все.

Встречает у порога

Если ваш питомец кидается вам в ноги, на шею, на руки, то знайте, что он вас обожает. Он будет всячески демонстрировать свою радость от вашей встречи. Некоторые животные даже писаются от счастья в такие моменты.

Смотрите на хвост

Хвост собаки — это ещё один орган речи. Если животное поджало хвост, это значит, что она боится, чувствует себя неуверенно, нервничает. А вот если ваш питомец интенсивно виляет хвостом, при этом, двигая всей задней частью тела, значит, пёс — просто вне себя от переполняющих его эмоций.

Смотрите в глаза

Собаки могут пристально смотреть вам в глаза, демонстрируя, таким образом, свою сильнейшую привязанность к вам.

Подставляет своё пузо

Вообще, такая поза собакам не свойственна, ведь пузо — самое незащищенное место. И если уж ваша собака разлеглась на полу, подставив вам пузо, значит она безгранично вам доверяет. В ответ вы обязательно должны пощекотать пузо своему питомцу.

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