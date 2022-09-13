Везет по жизни: названы 3 самых фартовых знака зодиака

Гороскоп на октябрь 2022 - 3 знака-счастливчика по жизни / ua.depositphotos.com

Три представителя зодиакального круга родились под счастливой звездой. Им легче добиться успехов и воплотить в жизнь желаемое. Судьба преподносит им щедрые подарки на золотом блюдечке.

О том, кто из знаков китайского гороскопа может считаться счастливчиком, читайте в материале: Любимчики фортуны: знаки восточного гороскопа с наибольшим везением.

Астрологи назвали три знака гороскопа, которым не нужно прилагать больших усилий, чтобы привлечь внимание капризной удачи. Она часто бывает на их стороне.

Телец

Представители земного знака часто растут в любящей семье, окруженные любовью и вниманием. Они не испытывают нужды и лишений, и, повзрослев, часто пытаются воссоздать такую же модель отношений. Большие трудоголики, они стремятся обеспечить любимым людям комфортное существование. Свою вторую половинку они ищут долго и повстречав, создают крепкую семью. Эти люди стремятся прожить жизнь на максимуме, наслаждаясь каждой минутой.

Лев

Детство Львов зачастую сопровождается моментами разочарований, которые закаляют характер и преподносят важные уроки. С самого раннего возраста Львы твердо отстаивают свои интересы, а повзрослев, становятся амбициозными людьми, которые вкладывают душу в работу. Их смелость решительность и целеустремленность и есть ключом необыкновенного везения. Высшие силы помогают им во всех начинаниях. Везет огненному знаку и в личной жизни. Семейная жизнь Львов очень часто становится предметом зависти окружающих.

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Водолей

Водолеи – везунчики по жизни. Несмотря на жизнь полную трудностей, им всегда удается заручиться фортуной и найти выход даже из самых затруднительных ситуаций. Они долго могут находиться в поиске дела по душе, однако определившись, достигают высот за что бы ни взялись. Их жизнь полна путешествий и ярких событий, они с легкостью могут изменить как город, так и страну проживания. Они рано вступают в брак и стараются сделать свою личную жизнь максимально гармоничной.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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