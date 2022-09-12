Любимчики фортуны: знаки восточного гороскопа с наибольшим везением

Восточный гороскоп 2023 - знаки-счастливчики /ua.depositphotos.com/

Кто из представителей китайского гороскопа без труда добивается расположения фортуны, а кому необходимо приложить все усилия, чтобы достичь успехов.

О том, кто из знаков станет покровителей следующего года и как завоевать его расположение, читайте в материале: 2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить.

Несколько знаков восточного гороскопа с самого рождения запрограммированы на счастливую судьбу.

Видео дня

Тигр, Собака и Крыса - знаки-фаталисты

Людей, рожденных под этими знаками, часто преследует судьба, посылая разнообразные сигналы. Им важно как можно раньше определить свой путь и правильно расставить приоритеты. Сосредоточившись на важных вещах, они могут добиться значительных успехов в жизни. Их трудолюбие и упорство в достижении намеченных целей часто помогает изменить свою судьбу и привлечь в жизнь перемены к лучшему.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги

Дракон, Обезьяна, Лошадь – знаки-исполнители

Эта группа знаков не из тех, кто может похвастаться прирожденным везением, однако своими целеустремленностью, оптимизмом и решительностью восхищают высшие силы. Они привыкли полагаться только на собственные силы, сидеть сложа руки – это не про них. Активные и деятельные они сделают все возможное, чтобы обеспечить себе комфортное существование. Эти знаки – творцы собственной судьбы.

Свинья, Коза, Петух – знаки-идеалисты

Эти люди имеют склонность быстро загораться какой-либо идеей, но уже на полдороге терять к ней интерес и мотивацию к воплощению задуманного. Неудачниками назвать и нельзя, в новых начинаниях они могут добиться успеха, проявив терпение и настойчивость. Однако это возможно в том случае, если дело приносит знакам истинное удовольствие. Они часто ищут себя в жизни, и определившись с делом по душе достигают высот.

Читайте такжеВсе будет в шоколаде: 3 знака зодиака станут везунчиками в 2023 году

Кролик, Змея, Бык – знаки-счастливчики

Эта тройка знаков – самые настоящие везунчики китайского календаря. Они не бояться риска и село берут ответственность за свои поступки с благодарностью принимая все подарки судьбы. Иногда они принимают свои успехи как должное, однако не стоит забывать о том, чтобы удача была на вашей стороне, нужно не переставать превосходить собственные достижения.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также: