Везет далеко не всем: почему кошки встречают хозяев у двери

Такое странное и немного мистическое поведение кошек можно объяснить.

Почему кошки встречают хозяев у двери / pixabay.com

Владельцы кошек не могли не заметить, что их любимцы частенько встречают их возле входной двери. Животные будто предчувствуют приход того, кто им дорог.

Такое странное и немного мистическое поведение кошек можно объяснить.

Биологические часы

Для животных гораздо проще запомнить определенное время, что и делают кошки. Они с легкостью могу определить время, когда хозяин приходит домой с работы.

От кошки ничего не утаить

Кошки обладают просто невероятным слухом, который почти уступает собачьему. Шаги хозяина, который поднимается по лестничной площадке, выходить из лифта или же подходит к калитке дома.

Почему кошка не встречает хозяина?

Такое для пушистых, в отличие от собак, не редкость. Часто кошка просто будет ждать хозяина, не отвлекаясь от своих "важных дел". Такое поведение свойственно полностью одомашненным избалованным питомцам – тем, которые никогда не знали о жизни на улице.

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