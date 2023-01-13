Везет далеко не всем: почему кошки встречают хозяев у двери

Владельцы кошек не могли не заметить, что их любимцы частенько встречают их возле входной двери. Животные будто предчувствуют приход того, кто им дорог.
Такое странное и немного мистическое поведение кошек можно объяснить.
Биологические часы
Для животных гораздо проще запомнить определенное время, что и делают кошки. Они с легкостью могу определить время, когда хозяин приходит домой с работы.
От кошки ничего не утаить
Кошки обладают просто невероятным слухом, который почти уступает собачьему. Шаги хозяина, который поднимается по лестничной площадке, выходить из лифта или же подходит к калитке дома.
Почему кошка не встречает хозяина?
Такое для пушистых, в отличие от собак, не редкость. Часто кошка просто будет ждать хозяина, не отвлекаясь от своих "важных дел". Такое поведение свойственно полностью одомашненным избалованным питомцам – тем, которые никогда не знали о жизни на улице.
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