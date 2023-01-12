5 признаков того, что кошка вас ненавидит

Поведение кошек таит в себе множество загадок. Они могут быть как ласковые и дружелюбные, так и полны ненависти.
Проявление злости у животного может указывать на то, что ему неприятны какие-то поступки хозяина и это не значит, что человека кошка не выносит.
Кусает, шипит, рычит и царапает.
Укусы и царапания - не редкость, но если это уже входит в привычку, то знайте - вы неприятны животному.
Не смотрит в глаза
Кошка будет всячески избегать зрительного контакта, если человек ей неприятен или безразличен.
Исчезает, когда к ней подходишь
Эксперты говорят, если питомец никогда не просит ласки и сразу же покидает комнату, после того, как туда заходит человек, вероятно его он предпочитает избегать.
Это связано с тем, что кошки хотят быть в безопасности, а компания такого человека ей неприятна. Животное находится там, где чувствует себя в безопасности и покидает место, в котором испытывает стресс.
Смотрите на хвост
Если хвост крутится в разные стороны, как хлыст, лучше держаться от животного подальше, поскольку все может закончиться нападением животного.
Смотрите в глаза
Если зрачки животного становятся большими и круглыми, это обычно вызвано страхом или возбуждением. Узкие зрачки свидетельствуют о гневе или возбуждения.
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