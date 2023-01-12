Как бы вы ни любили своих кошек, иногда они могут не отвечать вам взаимностью.

5 признаков того, что кошка вас ненавидит / pixabay.com

Поведение кошек таит в себе множество загадок. Они могут быть как ласковые и дружелюбные, так и полны ненависти.

Проявление злости у животного может указывать на то, что ему неприятны какие-то поступки хозяина и это не значит, что человека кошка не выносит.

Кусает, шипит, рычит и царапает.

Укусы и царапания - не редкость, но если это уже входит в привычку, то знайте - вы неприятны животному.

Не смотрит в глаза

Кошка будет всячески избегать зрительного контакта, если человек ей неприятен или безразличен.

Исчезает, когда к ней подходишь

Эксперты говорят, если питомец никогда не просит ласки и сразу же покидает комнату, после того, как туда заходит человек, вероятно его он предпочитает избегать.

Это связано с тем, что кошки хотят быть в безопасности, а компания такого человека ей неприятна. Животное находится там, где чувствует себя в безопасности и покидает место, в котором испытывает стресс.

Смотрите на хвост

Если хвост крутится в разные стороны, как хлыст, лучше держаться от животного подальше, поскольку все может закончиться нападением животного.

Смотрите в глаза

Если зрачки животного становятся большими и круглыми, это обычно вызвано страхом или возбуждением. Узкие зрачки свидетельствуют о гневе или возбуждения.

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