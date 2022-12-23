Везет далеко не всем: как кошки выбирают с кем спать

Обычно кошки приходят спать к хозяину уже под утро. Они могут пригреться у ног, а могут и залезть на голову.

Кошка / pixabay.com

Владельцы кошек в курсе, что их любимцы обожают спать в постели. Питомец может уснуть практически в любом месте и кровать хозяина не исключение.

Обычно кошки приходят спать к хозяину уже под утро. Они могут пригреться у ног, а могут и залезть на голову. Мы разбирались, почему кошки так любят спать в кровати и как они выбирают себе партнера для этого.

Как спят кошки?

У наших домашних питомцев сон бывает двух видов: неглубокий и глубокий. Первый - это медленный сон, когда кот все еще слышит ваши шаги или шорох пачки корма и готов проснуться тотчас. Интересно, что в таком состоянии, хоть кошка и готова к прыжку (мышцы напряжены), однако ее дыхание и пульс равномерные и замедленные. Также снижается температура, активность обмена веществ и кровяное давление.

Глубокий сон можно распознать по быстрых движениях глазами под веками. Этим коты очень похожи на людей и таким образом, кажется, что им также снятся сны, как и нам. Чтобы окунуться в такой сон, нужно от десяти минут и до получаса неглубокого.

Как кошки выбирают с кем спать?

тепло (если у вас в кроватке теплее, чем на диване - они придут к вам)

мягко и комфортно (ответ на вопрос: почему кошки спят на вещах)

безопасность (коты приходят к хозяевам, чтобы чувствовать себя уверенно и уютно)

контроль (с хозяином проще оценивать ситуацию и реагировать на нее - вот почему кошки любят спать в ногах)

боль (некоторые хозяева верят, что кошки обладают целебной энергетикой и лечат).

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