Везение в деньгах и счастье в любви: кто из знаков в списке счастливчиков февраля

Гороскоп на февраль 2022 - топ-4 счастливчика месяца / depositphotos.com/

Последний месяц зимы принесет перемены для многих знаков зодиака. Ретроградные Венера и Меркурий начнут нормальное движение и это скажется на многих. Однако только для четырех представителей зодиакального круга эти перемены окажутся счастливыми.

Славянский гороскоп на 2022 год расскажет, кому улыбнется удача, а кому придется преодолеть трудный путь на пути к процветанию и благополучию.

Астрологи назвали знаки зодиака, для которых февраль будет отмечен позитивными изменениями в жизни. Удача не будет отступать от них ни на шаг.

Близнецы

Воздушные Близнецы в феврале должны сместить фокус внимание на общение. Именно оно будет успешным. У вас получится завязать полезные деловые знакомства и заручиться поддержкой влиятельных людей. Не исключено начало красивой романтической истории. В денежных делах успеха стоит ожидать во второй половине месяца.

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Дева

Этот месяц наполнит Дев позитивной энергией и это позволит им добиться максимальных результатов. Удача следует за вами в любых начинаниях и сопутствует в любви. Под действием Меркурия ваша продуктивность повысится. Целеустремленность, трудолюбие и ответственность – ваши ключи успеха.

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Весы

В этом месяце Весы могут рассчитывать на успех в личных отношениях. Свободным представителям воздушного знака посчастливится встретить человека с которым захочется строить серьезные отношения. Тем кто в паре удастся решить острые вопросы и укрепить связь со своей второй половинкой. Неизгладимые впечатления вам принесет совместное путешествие.

Водолей

Счастливый февраль Водолеям обеспечит Меркурий, который перейдет в их созвездие. В первой половине месяца вы обретете больше уверенности в своих силах, а во второй – к вам придет успех в новых начинаниях. Февраль станет отличным временем для поиска работы, начала своего собственного дела или воплощения в жизнь интересных идей.

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