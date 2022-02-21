Везение в деньгах и благополучие: кому из знаков крупно повезет на этой неделе

Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Последняя неделя уходящей зимы принесет удачу в денежных вопросах четырем представителям зодиакального круга. Их обойдут стороной финансовые затруднения.

Славянский гороскоп на 2022 год расскажет, кому повезет заручиться поддержкой фортуны в любых начинаниях, а кому придется изрядно потрудиться, чтобы достичь успеха и обеспечить стабильность.

Астрологи выделили четыре знака зодиака, которые на этой неделе смогут чувствовать себя комфортно и не переживать из-за материальных трудностей. Финансовое положение будет их только радовать.

Лев

Огненные Львы смогут получить массу выгодных предложений до конца февраля. Рассмотрите их все и не спешите принимать важное решение. Выбрав лучшее, вы сможете значительно улучшить материальное положение. Звезды сулят представителям знака успех, но только если они не будут поддаваться лени и упорно идти к своей цели. Не стоит откладывать на потом дела, они будут накапливаться снежным комом.

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Дева

На этой неделе Дев ждут непредвиденные траты, однако они не смогут пошатнуть финансовую стабильность. В профессиональной деятельности не стоит стоять в стороне, наблюдая за происходящим, необходимо активно включаться в рабочий процесс и проявлять инициативу. Это поможет привлечь энергию денег и повысить доход.

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Скорпион

В этом периоде трудолюбивым Скорпионам необходимо помнить о балансе работа-отдых. Вам нужно ослабить хватку и больше времени посвящать качественному отдыху. Однако в субботу стоит собраться с силами и проявить максимальную активность, в этот день можно добиться невероятных финансовых успехов. Удачной будет и покупка валюты.

Козерог

Козероги – везунчики этой недели. Удачное стечение обстоятельств поможет вам укрепить финансовое положение и приумножить благосостояние. Руководствуйтесь логикой и не принимайте поспешных решений, особенно если они касаются увольнения и поиска нового места работы.

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