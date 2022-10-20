Весна 2023 года будет интересной: экстрасенс спрогнозировал месяц, в котором стихнут бои в Украине

Экстрасенс, ВСУ / пресс-служба Макса Гордеева, сайт президента Украины

Март будущего года будет очень интересным в плане окончания боев на фронтах украино-российской войны. Об этом заявил известный экстрасенс Макс Гордеев в комментарии YouTube-канала "Фабрика новостей".

"Уже сейчас все идет к завершению этой войны. Я так скажу ‒ большая вероятность того, что закончится война… Давай так, чтобы не быть голословным. На данный момент и все мои коллеги, и я в том числе, приходим к тому, что к концу марта следующего года может закончиться не война, а активная фаза. Причем очень такая ‒ "прилеты" и все остальное. Что-то будет в марте такое, причем в двадцатых числах. […] Март-месяц будет очень интересным в будущем году", ‒ заявил экстрасенс.

Напомним, астролог Дмитрий Уранус прогнозировал, что на протяжении осени 2022 года Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину сново.

Ранее астролог Марина Скади предупреждала, что летом сформировались новые реалии, которые и определят ход войны в Украине, Она также прогнозирует, что уже в ближайшее время произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений – Донбасс или юг Украины. И якобы после этого исход войны будет принят всеми участниками.

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