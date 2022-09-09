Экстрасенс спрогнозировала агрессивную фазу войны в Украине: когда ждать

Экстрасенс спрогнозировала агрессивную фазу войны в Украине / pixabay.com, Генштаб ВСУ

Украина скоро может войти в агрессивную фазу войны с Россией. Об этом известный экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала в интервью порталу УНИАН.

По словам экстрасенса, в конце сентября в Украину поступит ленд-лиз, то есть США предоставят нашей стране боеприпасы, технику, стратегическое сырье (и все такое прочее) ‒ все, что нужно для борьбы с российской агрессией.

Именно с того времени, считает Людмила Хомутовская, для Украины начнутся сложные времена, однако победа все же будет за ВСУ.

"После того как Украина получит ленд-лиз, мы войдем в агрессивную фазу войны. Это будет в конце сентября", ‒ сказала экстрасенс.

Хомутовская также утверждает, что, начиная с нового года, военное положение в Украине постепенно будут отменять. В этот период отдельным категориям мужчин даже якобы разрешат выезжать за границу.

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Напомним, астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину сново.

Ранее астролог Марина Скади предупреждала, что новые реалии, которые определят ход войны в Украине, сформируются в период с 30 июля по 10 августа 2022 года. Она прогнозирует, что произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений – Донбасс или юг Украины, после чего исход войны будет принят всеми участниками.

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