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Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 июня 2021, 06:23

Мечты о том, что когда-нибудь вы снова влезете в одежду, в которой ходили на свидания, возможно, и сладкие, но цепляясь за них, вы только расстраиваетесь.

В 50 лет нужно пересмотреть содержимое своего шкафа / Instagram

В 50 лет начинается замечательный период в жизни, когда можно себе позволить никуда не бежать, не беспокоиться по поводу многих вопросов, которые мучили в молодости, и прекратить оправдываться по любом поводу. В это время можно и нужно быть настоящей, принять свои недостатки, полюбить себя и легко распрощаться с тем, что не нравится.

Но кое-что в этом возрасте вы все же обязаны. В частности, вам следует избавиться от некоторых предметов из своего гардероба. На самом деле, эти вещи вам больше не нужны, и выбросив их, ощутите невероятную легкость и свободу!

Мы подготовили для вас небольшой список того, чему не место в вашем шкафу после 50 лет. Можете прислушаться к нам, можете проигнорировать, но истина в том, что время этих элементов гардероба беспросветно ушло.

Вдохновляющая одежда

Мечты о том, что когда-нибудь вы снова влезете в одежду, в которой ходили на свидания, возможно, и сладкие, но цепляясь за них, вы только расстраиваетесь. Во-первых, похудеть сложно, во-вторых, эта одежда вышла из моды. Более того, такие вещи сильно загромождают шкаф и заставляют вас мириться с неудобствами.

Модные платья зима 2021
Нужно выбросить одежду, которая вам мала / Instagram

Старая косметика

Возможно, когда-то в молодости вам кто-то подарил роскошный набор косметики с разнообразными тенями, кисточками и помадами. Забудьте о нем! Дело в том, что старая косметика может содержать бактерии, которые при использовании могут вызвать раздражение.

Некомфортный бюстгальтер

В 50 лет вы точно заслужили иметь удобный бюстгальтер, который вам к тому же очень нравится. Если у вас есть бюстгальтер, который больше похож на приспособление для пыток, чем на средство поддержки, то самое пора отправить его на свалку.

Одежда с дырками

Переберите все проблемные предметы в шкафу, и избавьтесь от того, что вы точно не будете ремонтировать. Не нужно оставлять что-то на черный день, а вдруг нечего будет одеть. Первыми на вылет должны пойти колготки с дырочками, а также рваные леггинсы, свитера и брюки со сломанной молнией.

Носки без пары

В каждом доме есть "чудовище, которое поедает носки", но это не значит, что ваш ящик должен быть своего рода памятником "выжившим" в схватке с ним. Если в течение месяца после потери носка вы его не нашли, то оставшийся носок лучше выбросить, чем захламлять дом.

Обувь, которая натирает ноги

В 50 лет вы не должны думать о том, как больно вашим ногам в той или иной обуви. И не стоит надеяться на то, что неудобная обувь внезапно станет удобной. Не станет. Поэтому если туфли давят, значит, побыстрее избавляемся от них.

Туфли-слингбеки 2021
Обувь, которая натирает ноги, нужно выбросить / Instagram

Крестьянские юбки

Дело не в том, что крестьянские юбки вам не подходят по возрасту. Проблема заключается в их некрасивой форме, атмосфере хиппи и склонности собирать поистине отвратительное количество уличного мусора во время прогулки.

Какие еще вещи должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет:

Узкие шарфы.

Одежда с надписями.

Обувь на платформе.

Жакет болеро.

Кепки.

Сандалии-гладиаторы.

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Ранее мы сообщали о том, какие вещи нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня.

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