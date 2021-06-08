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Вещи, которые нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 июня 2021, 07:44

Иногда крайне полезно освободиться от прошлого, и перебрать содержимое шкафа – это первый шаг на пути к изменениям.

Вещи, с которыми связаны плохие воспоминания, нужно выбросить / Instagram

Если в тот момент, когда вы открываете шкаф, вам кажется, что вам нечего надеть, хотя при этом полки буквально ломятся от вещей, то пришло время сделать ревизию и выбросить то, что вам уже не нужно. Когда вы в последний раз убирали свой гардероб?

Дело в том, что вещи имеют свойство морально устаревать. Кроме того, иногда бывает так, что одежда буквально втягивает в себя энергию тех ситуаций, в которых мы оказались – и самое любимо платье внезапно начинает раздражать только потому, что в день, когда мы его надели, нам было слишком плохо. Нас тяготят воспоминания, а также мысли о том, что блузка уже недостаточно модная, а в пиджаке мы появлялись на работе столько раз, что, кажется, весь район в нем нас узнает издалека.

Конечно, это все наше воображение и восприятие. Тем не менее эти на первый взгляд невидимые моменты как раз и определяют то, что мы хотим носить, а что нас вообще не вдохновляет.

Кроме того, иногда крайне полезно освободиться от прошлого, и перебрать содержимое шкафа – это первый шаг на пути к изменениям.

Не ждите, а уже сегодня сделайте доброе дело, и выбросьте эти вещи из вашего гардероба, и сразу ощутите легкость, свободу и невероятный прилив сил.

Вещи, которые нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня

Одежда, которую нужно ремонтировать или отбеливать

Даже если вы заплатили целое состояние за брюки, блузку или рубашку, которые вам очень нравятся, но если на них есть маленькие пятна, дырочки, они банально потускнели или разошлась по шву, то избавьтесь от них немедленно.

Слишком маленькая одежда

Все еще держитесь за узкие джинсы, которые напоминают вам о том лете, когда вы были очень худыми и счастливыми? Тогда самое время "указать им на дверь". Дело в том, что каждый раз, смотря на них, вы будете чувствовать, что где-то ошиблись, что-то пошло не так и вы набрали лишний вес. Зачем вам этот деструктив? Вам следует держаться только за ту одежду, в которой вы чувствуете себя прекрасно. И даже если вы похудеете, то это шикарный повод обновить гардероб!

Модные джинсы осень-зима 2020-21
Маленькие вещи нужно выбросить / Instagram

Одежда, с которой связаны плохие воспоминания

Не забудьте избавиться как можно раньше от вещей, которые заставляют вас грустить. Это может быть одежда, которая вызывает плохие воспоминания, одежда, которая не подходит по размеру, или одежда, которая вам больше не нравится. И пускай чувство вины вас при этом не мучает, если вдруг вы за эту одежду заплатили много денег.

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Аксессуары, которые вам больше не нравятся

На самом деле вам больше не нужны аксессуары, которые вы не носите много лет подряд. Скорее всего, вы уже никогда не отремонтируете сломанные украшения, не зашьете шарф, который случайно зацепили ногтем, и не украсите себя бусами, которые "пахнут" прошлым.

Модные аксессуары осень-зима 2020-2021
Аксессуары, которые "пахнут" стариной, нужно выбросить / Instagram

Растянутое нижнее белье

Запомните: чувство уверенности начинается с первого слоя - нижнего белья. Вы не можете ожидать, что почувствуете себя привлекательной женщиной, готовой покорить мир, если ваше нижнее белье изношено и в нем есть дыры.

Обувь, которая вам не подходит

У каждой из нас были моменты слабости, когда на распродаже удавалось купить туфли, которые безумно нравятся, но они были на размер больше или меньше. Это, конечно же, бесполезная покупка, потому что нормально и долго в такой обуви ходить нельзя. Не ждите, что ваша нога вырастет или уменьшится – просто избавьтесь от неподходящей обуви.

Босоножки на платформе 2021
Обувь, которая вам не подходит, нужно выбросить / Instagram

Читайте такжеВещи, которые нужно выбросить из дома после 50 летТакже выбросьте ту обувь, которую вы больше не любите носить, которая износилась и стала похожа на вариант "для дачи".

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