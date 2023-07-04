Варить кофе или заваривать: урок украинского от языковеда Авраменко

Александр Авраменко пояснил, что в случае с кофе все зависит от процесса приготовления напитка.

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Как правильно - варить кофе или заваривать / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Украинцы активно продолжают изучать родной язык и совершенствовать свои знания. Правильное произношение слов, избегание использования русизмов - это только улучшит восприятие человека и сделает его язык более "чистым".

Многие не знают, как в украинском языке правильно говорить те или иные словосочетания, которые мы используем в своей жизни едва ли не ежедневно.

Не все украинцы даже знают, как правильно - варить кофе или заваривать кофе. Правильный ответ назвал известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Авраменко сразу акцентировал на том, что под словом "варить" подразумевается кипятить что-то в воде или в другом веществе. "Заварить" - залить что-то кипятком, чтобы оно настоялось.

Ни для кого не секрет, что украинцы варят суп, борщ или компот, а заваривают чай, ромашку или липовый цвет. А вот с кофе все не так просто.

Оказывается, кофе можно и варить, и заваривать. Здесь все зависит от того, какой кофе вы хотите приготовить и как вы это делаете.

"Кофе и варят, и заваривают. И здесь выбор слова зависит от того, каким образом вы готовите этот душистый напиток. Если вы насыпали в турку или в джезву кофе и залили кипятком, а потом поставили на плиту и ждете, когда поднимется пенка, то такой кофе вы варите. А если залили кипятком и немного дали настояться напитку, то вы его заваривали", – сказал Авраменко.

Смотрите видео о том, как правильно говорить - варить кофе или заваривать:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

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