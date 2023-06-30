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Таблетки употребляют "під час їди", а не "під час їжі": Авраменко сказал, почему так

Ангелина Подвысоцкая
30 июня 2023, 05:05
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Многие считают, что говорить "вживати таблетки під час їди" - неправильно, потому что слово "їда" - русизм.
Александр Авраменко, украинский язык
Почему правильно говорить на украинском "вживати пігулки під час їди" / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Каждый украинец должен знать украинский язык. Она считается одним из самых благозвучных языков мира. Однако она такая богатая, что изучать украинский язык можно всю жизнь.

В украинском языке есть такие вопросы, ответ на которые знает далеко не каждый. Здесь не обойдется без уроков украинского от профессионалов.

Так, например, очень интересен вопрос о том, как говорить правильно - употреблять таблетки "під час їди" или "під час їжі". На этот вопрос ответил известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Многие считают, что слово "їда"- это русизм, поэтому говорят "вживати пігулки під час їжі". Однако это неправильно.

Правильным вариантом будет фраза "вживати пігулки під час їди".

"Їжа"- то же самое, что и блюдо. Мы же не говорим: "употреблять таблетки во время блюда". А вот "їда" - это процесс потребления блюда. Поэтому следует говорить: "вживати пігулки до їди, під час їди або після неї", - объяснил Авраменко.

Смотрите видео о том, почему правильно говорить "вживати пігулки під час їди":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что означает слово "рунделик" в украинском языке. Это диалектическое слово. И оно означает предмет, который есть чуть ли не на каждой кухне.

Также мы рассказывали о том, что в украинском языке означает слово "заступ". Это слово из диалекта и оно означает предмет, который многие используют на огороде или в садике,

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