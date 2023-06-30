Таблетки употребляют "під час їди", а не "під час їжі": Авраменко сказал, почему так

Каждый украинец должен знать украинский язык. Она считается одним из самых благозвучных языков мира. Однако она такая богатая, что изучать украинский язык можно всю жизнь.
В украинском языке есть такие вопросы, ответ на которые знает далеко не каждый. Здесь не обойдется без уроков украинского от профессионалов.
Так, например, очень интересен вопрос о том, как говорить правильно - употреблять таблетки "під час їди" или "під час їжі". На этот вопрос ответил известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".
Многие считают, что слово "їда"- это русизм, поэтому говорят "вживати пігулки під час їжі". Однако это неправильно.
Правильным вариантом будет фраза "вживати пігулки під час їди".
"Їжа"- то же самое, что и блюдо. Мы же не говорим: "употреблять таблетки во время блюда". А вот "їда" - это процесс потребления блюда. Поэтому следует говорить: "вживати пігулки до їди, під час їди або після неї", - объяснил Авраменко.
Смотрите видео о том, почему правильно говорить "вживати пігулки під час їди":
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Ранее сообщалось, что означает слово "рунделик" в украинском языке. Это диалектическое слово. И оно означает предмет, который есть чуть ли не на каждой кухне.
Также мы рассказывали о том, что в украинском языке означает слово "заступ". Это слово из диалекта и оно означает предмет, который многие используют на огороде или в садике,
Вас также заинтересует:
- Вы точно удивитесь: какой цвет на украинском называется "брунатний"
- Слово, о котором мало кто знает: что в украинском языке означает "заступ"
- Такого вы еще не слышали: что в украинском языке означает слово "рунделик"