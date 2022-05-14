Ванная устарела: какие пять признаков "кричат", что пора делать ремонт

Ванная комната может выглядеть очень стильно. Фото Pinterest by Homes To Love AU

Часто, делая ремонт в квартире или доме, люди особенное внимание уделяют ванной комнате. Как правило, среди материалов используется керамическая плитка, а это значит, что обустройство ванной планируется ни на один год.

Ванные комнаты, большие или маленькие, всегда должны быть хорошо продуманы и тщательно расположены, а также должны функционировать с учетом множества пользователей.

Мы давно прошли эпоху, когда на каждые три спальни в доме приходилась одна ванная комната, и у каждого было достаточно времени, чтобы ею воспользоваться. Современные ванные комнаты должны быть красивыми, эффективно использовать пространство и функционально служить пользователям.

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Тем не менее, некоторые решения выглядят совсем устаревшими, что портит впечатление о всей квартире.

1. Слишком яркая шторка

В самой шторке тоже нет ничего плохого, однако она должна быть оформлена сдержанно и нейтрально. А вот яркие окраски с огромными рисунками выдают устаревший интерьер.

2. Темнота

Никто не любит темные тесные помещения. Если у вашей планировки не предусмотрены окна в ванной, попробуйте обыграть пространство стильными светильниками. Чем больше света, тем более модной будет смотреться ваша ванная.

Нейтральная шторка подарит уют

3. Вездесущий унитаз

Не располагайте унитаз так, чтобы он был первым, что вы видите входя в ванную или сидя на диване в соседней комнате.

Такая кабина выглядит стильно. Фото Pinterest by Dwell

4. Старая сантехника

Даже если вы покупали невероятно качественные унитаз, ванну и раковину, то за годы использования они потеряли первоначальный шик и красоту.

Ванну, к примеру, можно отреставрировать, чтобы скрыть сколы и потертости.

5. Душевой поддон с высокими бортиками

Безбортовой душ делает ванную комнату больше и выглядит чище, а также очень удобен для пожилых домовладельцев, поскольку придерживается универсальных принципов дизайна.

Этого вида довольно легко добиться в новой ванной комнате или при реконструкции — просто убедитесь, что вы упомянули об этом своему архитектору или подрядчику до начала строительства.

Поддон же с высокими бортиками выдает давность ремонта, да и для удобства - вещь сомнительная.

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