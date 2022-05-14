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Ванная устарела: какие пять признаков "кричат", что пора делать ремонт

14 мая 2022, 15:31

Некоторые вещи можно легко переделать.

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Ванная комната может выглядеть очень стильно. Фото Pinterest by Homes To Love AU

Часто, делая ремонт в квартире или доме, люди особенное внимание уделяют ванной комнате. Как правило, среди материалов используется керамическая плитка, а это значит, что обустройство ванной планируется ни на один год.

Ванные комнаты, большие или маленькие, всегда должны быть хорошо продуманы и тщательно расположены, а также должны функционировать с учетом множества пользователей.

Мы давно прошли эпоху, когда на каждые три спальни в доме приходилась одна ванная комната, и у каждого было достаточно времени, чтобы ею воспользоваться. Современные ванные комнаты должны быть красивыми, эффективно использовать пространство и функционально служить пользователям.

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Тем не менее, некоторые решения выглядят совсем устаревшими, что портит впечатление о всей квартире.

1. Слишком яркая шторка

В самой шторке тоже нет ничего плохого, однако она должна быть оформлена сдержанно и нейтрально. А вот яркие окраски с огромными рисунками выдают устаревший интерьер.

2. Темнота

Никто не любит темные тесные помещения. Если у вашей планировки не предусмотрены окна в ванной, попробуйте обыграть пространство стильными светильниками. Чем больше света, тем более модной будет смотреться ваша ванная.

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Нейтральная шторка подарит уют

3. Вездесущий унитаз

Не располагайте унитаз так, чтобы он был первым, что вы видите входя в ванную или сидя на диване в соседней комнате.

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Такая кабина выглядит стильно. Фото Pinterest by Dwell

4. Старая сантехника

Даже если вы покупали невероятно качественные унитаз, ванну и раковину, то за годы использования они потеряли первоначальный шик и красоту.

Ванну, к примеру, можно отреставрировать, чтобы скрыть сколы и потертости.

5. Душевой поддон с высокими бортиками

Безбортовой душ делает ванную комнату больше и выглядит чище, а также очень удобен для пожилых домовладельцев, поскольку придерживается универсальных принципов дизайна.

Этого вида довольно легко добиться в новой ванной комнате или при реконструкции — просто убедитесь, что вы упомянули об этом своему архитектору или подрядчику до начала строительства.

Поддон же с высокими бортиками выдает давность ремонта, да и для удобства - вещь сомнительная.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как стильно и интересно разместить в квартире семейные фотографии.

viber
интерьер дизайн
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