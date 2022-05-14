Ванная устарела: какие пять признаков "кричат", что пора делать ремонт

Некоторые вещи можно легко переделать.
Часто, делая ремонт в квартире или доме, люди особенное внимание уделяют ванной комнате. Как правило, среди материалов используется керамическая плитка, а это значит, что обустройство ванной планируется ни на один год.
Ванные комнаты, большие или маленькие, всегда должны быть хорошо продуманы и тщательно расположены, а также должны функционировать с учетом множества пользователей.
Мы давно прошли эпоху, когда на каждые три спальни в доме приходилась одна ванная комната, и у каждого было достаточно времени, чтобы ею воспользоваться. Современные ванные комнаты должны быть красивыми, эффективно использовать пространство и функционально служить пользователям.
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Тем не менее, некоторые решения выглядят совсем устаревшими, что портит впечатление о всей квартире.
1. Слишком яркая шторка
В самой шторке тоже нет ничего плохого, однако она должна быть оформлена сдержанно и нейтрально. А вот яркие окраски с огромными рисунками выдают устаревший интерьер.
2. Темнота
Никто не любит темные тесные помещения. Если у вашей планировки не предусмотрены окна в ванной, попробуйте обыграть пространство стильными светильниками. Чем больше света, тем более модной будет смотреться ваша ванная.
3. Вездесущий унитаз
Не располагайте унитаз так, чтобы он был первым, что вы видите входя в ванную или сидя на диване в соседней комнате.
4. Старая сантехника
Даже если вы покупали невероятно качественные унитаз, ванну и раковину, то за годы использования они потеряли первоначальный шик и красоту.
Ванну, к примеру, можно отреставрировать, чтобы скрыть сколы и потертости.
5. Душевой поддон с высокими бортиками
Безбортовой душ делает ванную комнату больше и выглядит чище, а также очень удобен для пожилых домовладельцев, поскольку придерживается универсальных принципов дизайна.
Этого вида довольно легко добиться в новой ванной комнате или при реконструкции — просто убедитесь, что вы упомянули об этом своему архитектору или подрядчику до начала строительства.
Поддон же с высокими бортиками выдает давность ремонта, да и для удобства - вещь сомнительная.
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