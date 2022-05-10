Как стильно разместить семейные фото в доме: дизайнерские идеи

Фото Pinterest by digsdigs.com

Что делает дом домом? Это мелочи, которые намекают на то, что там живет человек. Например, это может быть кофеварка, которая заваривает кофе каждое утро в 7 утра, или даже ряд крючков, на которые можно повесить собачьи поводки.

Это может быть что-то особенное для вас и вашего образа жизни, но есть одна простая вещь, которая абсолютно универсальна для каждого дома, и дизайнеры считают, что это самый простой способ добавить нотку домашнего уюта в ваше пространство. И это семейные фотографии.

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Вполне логично, что большинство из нас хотят вставлять и развешивать фотографии людей, которых мы любим больше всего. Но для этого не нужно идти на пляж, чтобы сфотографироваться с семьей в одинаковых белых рубашках и джинсах. Дизайнеры твердо убеждены в том, что искренние веселые семейные фотографии — лучший способ вдохнуть энергию и жизнь в ваш дом (и запечатлеть суть людей, которые там живут), поэтому сегодня мы собрали несколько одобренных дизайнерами техник, чтобы наилучшим образом оформить их.

Одно большое фото

Отличным вариантом будет сделать гигантскую живописную семейную фотографию, сделанную в особый момент времени. Если вы делаете это со снимком iPhone, мы просто рекомендуем сделать его черно-белым или сделать что-то, что может скрыть зернистость.

Фото Pinterest by Inge van Eijden

Маленькие моменты

Выбирайте то, что подходит для вашей семьи и вашего пространства. Просто убедитесь, что если вы собираетесь делать семейные фотографии меньшего размера (например, те, что изображены на выше), вы меняете вертикальные рамки, чтобы привлечь больше визуального интереса.

Это хорошее время, чтобы поэкспериментировать и поиграть с забавными и кокетливыми оправами всех форм, размеров и материалов!

Фото by Sara Ligorria-Tramp

Одинаковые семейные фото

Это чистый и простой вариант, и он выглядит отлично, когда все фотографии черно-белые. Если вы хотите сделать стену семейных фотографий с рамкой одинакового размера, убедитесь, что ваши фотографии либо черно-белые, либо все цветные, это сделает стену более цельной.

Еще один супер совет: снимать видео о своей семье или друзьях, а затем делать снимки моментов, которые вам нравятся больше всего. Это работает невероятно здорово, если у вас есть маленькие дети, и кажется невозможным сделать снимок. Это сделает вашу миссию выполнимой.

Фото by sara ligorria-tramp

Полароиды и фотоленты

Оба варианта беспроигрышные.

Полароиды и полоски для фотобудки на 10/10 по шкале веселья и откровенности. Они также являются идеальным произведением искусства, потому что никто никогда не знает, что с ними делать после того, как вы достанете их из камеры или фотобудки.

Фото by Sara Ligorria-Tramp

Просто наклейте их на стену, люди! Это беспроигрышный вариант для всех, и вы не пожалеете об этом.