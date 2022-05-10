УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как стильно разместить семейные фото в доме: дизайнерские идеи

10 мая 2022, 22:26

Семейные фотографии создают особенную атмосферу дома.

Фото Pinterest by digsdigs.com

Что делает дом домом? Это мелочи, которые намекают на то, что там живет человек. Например, это может быть кофеварка, которая заваривает кофе каждое утро в 7 утра, или даже ряд крючков, на которые можно повесить собачьи поводки.

Это может быть что-то особенное для вас и вашего образа жизни, но есть одна простая вещь, которая абсолютно универсальна для каждого дома, и дизайнеры считают, что это самый простой способ добавить нотку домашнего уюта в ваше пространство. И это семейные фотографии.

Читайте такжеКак сделать так, чтобы ванная выглядела дорого: простые лайфхаки

Вполне логично, что большинство из нас хотят вставлять и развешивать фотографии людей, которых мы любим больше всего. Но для этого не нужно идти на пляж, чтобы сфотографироваться с семьей в одинаковых белых рубашках и джинсах. Дизайнеры твердо убеждены в том, что искренние веселые семейные фотографии — лучший способ вдохнуть энергию и жизнь в ваш дом (и запечатлеть суть людей, которые там живут), поэтому сегодня мы собрали несколько одобренных дизайнерами техник, чтобы наилучшим образом оформить их.

Одно большое фото

Отличным вариантом будет сделать гигантскую живописную семейную фотографию, сделанную в особый момент времени. Если вы делаете это со снимком iPhone, мы просто рекомендуем сделать его черно-белым или сделать что-то, что может скрыть зернистость.

1652210146-3493.jpg
Фото Pinterest by Inge van Eijden

Маленькие моменты

Выбирайте то, что подходит для вашей семьи и вашего пространства. Просто убедитесь, что если вы собираетесь делать семейные фотографии меньшего размера (например, те, что изображены на выше), вы меняете вертикальные рамки, чтобы привлечь больше визуального интереса.

Это хорошее время, чтобы поэкспериментировать и поиграть с забавными и кокетливыми оправами всех форм, размеров и материалов!

1652210376-6322.jpg
Фото by Sara Ligorria-Tramp

Одинаковые семейные фото

Это чистый и простой вариант, и он выглядит отлично, когда все фотографии черно-белые. Если вы хотите сделать стену семейных фотографий с рамкой одинакового размера, убедитесь, что ваши фотографии либо черно-белые, либо все цветные, это сделает стену более цельной.

Еще один супер совет: снимать видео о своей семье или друзьях, а затем делать снимки моментов, которые вам нравятся больше всего. Это работает невероятно здорово, если у вас есть маленькие дети, и кажется невозможным сделать снимок. Это сделает вашу миссию выполнимой.

Фото by sara ligorria-tramp

Полароиды и фотоленты

Оба варианта беспроигрышные.

Полароиды и полоски для фотобудки на 10/10 по шкале веселья и откровенности. Они также являются идеальным произведением искусства, потому что никто никогда не знает, что с ними делать после того, как вы достанете их из камеры или фотобудки.

Фото by Sara Ligorria-Tramp

Просто наклейте их на стену, люди! Это беспроигрышный вариант для всех, и вы не пожалеете об этом.

viber
интерьер дизайн
Реклама
Популярное
Гороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгахГороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгах Пробила дно: Наташа Королева в пилотке сплясала с Тарзаном в костюме из советского флагаПробила дно: Наташа Королева в пилотке сплясала с Тарзаном в костюме из советского флага Из патриотов – в предатели: Аваков пообещал лично пристрелить одиозного КивуИз патриотов – в предатели: Аваков пообещал лично пристрелить одиозного Киву Верх цинизма: Повалий исполнила перед россиянами "Пісню про рушник" на украинскомВерх цинизма: Повалий исполнила перед россиянами "Пісню про рушник" на украинском Гороскоп Таро на неделю 9-15 мая: Львам – успех, Козерогам – испытания судьбы, Рыбам – счастливая встречаГороскоп Таро на неделю 9-15 мая: Львам – успех, Козерогам – испытания судьбы, Рыбам – счастливая встреча
Поддержите Главред

Последние новости

23:00

"Нет в картах Таро обезьяны с ядерной боеголовкой, но есть смерть императора": блогерка поделилась прогнозом

22:36

Зал аплодировал стоя: Kalush Orchestra выступили на Евровидении и сорвали шквал овацийВидео

22:28

Авиация и минометы: оккупанты нанесли ракетные удары по двум областям Украины

22:26

Как стильно разместить семейные фото в доме: дизайнерские идеи

22:23

Оккупанты блокируют все варианты эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали" - ЗеленскийВидео

Реклама
22:16

Под Киевом рашисты убили журналистку и ее маму: первые подробности

22:02

"Втянут третью страну в войну": астролог рассказала, когда Украина подпишет мирный договор с РФВидео

21:58

"Жуткий и жесткий фотошоп": популярную российскую телеведущую "путинистку" уличили во лжи

21:48

Клаус Майне из Scorpions рассказал почему изменил слова легендарной рок-баллады в поддержку УкраинеВидео

21:39

Евровидение 2022: онлайн-трансляция первого полуфиналаВидео

21:35

Мораторий на повышение коммуналки до конца военного положения: Шмыгаль расскзал о новых законах

21:13

В США подсчитали, сколько российских генералов уже погибло в Украине

21:10

"Маємо те, що маємо": о чем мечтал и чем запомнился первый президент Украины Леонид КравчукВидео

20:44

"Этот эмодзи ничего не прикрывает!": беременная Бритни Спирс показала полное обнажение

20:23

Российским артистам рекомендуют сворачивать свои карьеры

20:22

Ушел из жизни первый президент Украины Леонид Кравчук - СМИ

20:13

Россия выводит некоторые подразделения из Харьковской области из-за значительных потерь - ГенштабВидео

20:13

Рашисты вновь ударили по Сумской области: раздаются мощные взрывы

20:06

В Сети показали, как Путин нахально грелся пледом на параде и не обращал внимание на мерзнувшую бабушкуВидео

20:00

Звездный бэби-бум: певица MamaRika усыновит ребенка войны

Реклама
19:49

Оккупанты на бронетехнике свалились в реку, не заметив разрушенный мостВидео

19:45

Зеленский эмоционально рассказал об эвакуации военных из АзовсталиВидео

19:31

Остапчук рассказал, как люди Баскова обьявили на него охоту и угрожали КадыровцамиВидео

19:31

Путин столкнул Россию в пропасть, и она с ускорением идет ко днумнение

19:22

Звезда показов Givenchy и Prada потеряла родного брата - рашисты убили его на фронте

19:13

Никогда не воевали с мощным противником: бывший "вагнеровец" пояснил, почему русские провалились под КиевомВидео

19:01

Путин вероятно введет военное положение в России - разведка СШАВидео

18:49

"Пошли они с такой войнушкой": российские оккупанты готовятся мстить своему командованиюВидео

18:46

Щедрые подарки судьбы и большое везение: для кого из знаков эти два месяца станут счастливыми

18:35

Путин готовится к затяжной войне в Украине — руководитель разведки США

18:28

Отсидит до 15 лет за госизмену: Киву объявили в международный розыск

18:19

Ленд-лиз для Украины: почему война может закончиться уже зимоймнение

17:53

"Забытый в раю солдат / Тебя обманули": Макаревич обратился к русским военным с проникновенной песнейВидео

17:40

Первым словом было "Мамочка": во Львове чудом спасли 9-летнюю девочку с обломком в головеВидео

17:36

"Чтобы осталась эта любовь": Дантес рассказал, что стало последней каплей в браке с Надей Дорофеевой

17:35

Единственная пятница 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасностиВидео

17:18

Удар гранатомета – танк оккупанта уничтожен: ВСУ под Харьковом разбили "гордость" РФ Т-90М ПрорывВидео

17:10

Приметы на 11 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:06

Вкуснейший рецепт из лаваша: готовим невероятно нежный ужин за несколько минутВидео

17:05

Курникова и Иглесиас поделились редким снимком своих детей

Реклама
17:02

Почему Путин начал бояться Украинумнение

17:00

70 грн за литр топлива: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причину подорожания на АЗСВидео

16:59

Что значит ленд-лиз для Украины и чем закончится война – чат с Тарасом Загородним

16:53

Беларусь разворачивает на границе войска спецопераций: якобы виновата украинская армияВидео

16:40

Игорь Кондратюк написал эротический рассказ про отношения Владимира Путина и Алины Кабаевой

16:28

Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

16:23

Убегали так, что кинули "трофей": бойцы ВСУ нашли в окопах русских украденную стиральную машинку

16:19

Бомбили "Азовсталь" всю ночь: среди украинских бойцов много раненныхВидео

16:11

Автомобильное сообщение в освобожденных регионах восстановлено на 70% – Тимошенко

16:09

Сколько вложили в Лободу: стало известно об инвестициях Крапивиной в певицу

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять