УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Валентинка своими руками: 4 поделки на День святого Валентина

5 февраля 2022, 14:52

Что подарить на 14 февраля? Свою любовь в виде самодельной валентинки.

Как сделать Валентинку своими руками: идеи подарков на 14 февраля / ua.depositphotos.com

Приближается самый романтический праздник в году – День святого Валентина. Его неотъемлемой частью стали валентинки – открытки, с помощью которых влюбленные признаются друг другу в нежных чувствах.

Безусловно, их можно приобрести в магазине. Но, если вы ломаете голову над тем, что же подарить парню или девушке на 14 февраля, рекомендуем подойти к этому вопросу творчески и изготовить валентинку своими руками. Такие поделки высоко ценятся, когда изготовлены с любовью.

Валентинка своими руками из бумаги

Вам понадобится:

  • цветная бумага
  • клей-карандаш
  • ножницы
  • стикеры, кружева, бисер, блестки и немного фантазии.

Сложите лист пополам (узкой части к узкой), чтобы получилась книжечка. Это будет основой для вашей бумажной валентинки. На ее лицевую часть наклейте вырезанное из цветной бумаги сердечко (одно или несколько – по вашему желанию). Украсьте лицевую часть различными стикерами и блестками. Внутри оставьте романтическое послание для вашей второй половинки.

Бумажная открытка на День святого Валентина своими руками / instagram.com/malis.gift

Или воспользуйтесь древним восточным искусством оригами. Ак сделать валентинку из бумаги своими руками быстро и просто смотрите в этом видеоуроке.

Реклама

Валентинка своими руками из соленого теста

  • 50 г муки
  • 50 г соли
  • 70 мл воды
  • акриловые краски.

Смешайте муку соль и воду в емкости. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. Слепите валентинку на ваш вкус: большое сердце из множества маленьких, гладкая открытка с надписью "LOVE", в общем, тут стоит положиться на ваше творческое чутье. Когда валентинка из теста будет готова, выложите ее на пергамент и подсушивайте в духовке 30-60 минут (при температуре 100-150 градусов). Когда изделие остынет, его можно раскрасить акриловыми красками. Получится объемная валентинка, сделанная своими руками. Внимание: валентинка из соленого теста после окрашивания не съедобна!

Объемная валентинка из соленого теста / instagram.com/_soul_cookin_

Мягкая валентинка своими руками

Что понадобится:

  • лист бумаги для шаблона
  • ткань
  • иголка с ниткой
  • ножницы
  • набивка (вата или синтепон)
  • блестки, бисер, кружева (по желанию).

На листе бумаги нарисуйте сердечко необходимого вам размера и вырежьте его. По форме этой заготовки сделайте выкройку из ткани. Вам понадобится два тканевых сердечка одинакового размера. Сшейте их между собой вдоль кромки, оставив несшитой нижнюю часть. Через нее набейте валентинку, распределяя набивку тонким продолговатым предметом вроде карандаша и пр. Зашейте валентинку. Теперь ее можно украсить бисером, пайетками, блестками, тесьмой и кружевами по вашему вкусу.

Валентинка из ткани на 14 февраля / instagram.com/larisaplis

Валентинка из фотографий

Если к лепке и шитью у вас душа не лежит, можно сделать коллаж из ваших со второй половинкой фотографий. Для этого вам понадобится:

  • лист формата А3
  • совместные снимки (лучше не использовать те, что уже распечатаны и есть у вас в альбомах, а распечатать их заново; эффектней буду смотреться фото на фотобумаге)
  • клей-карандаш.

На листе бумаги карандашом нарисуйте сердце, которое послужит основой для коллажа. Разложите фотографии внутри сердечка. Некоторые снимки могут накладываться друг на друга или выходить за границы рисунка. Главное – сохранить очертания изначальной формы. Когда фотографии разложены, используйте клей, чтобы приклеить их к основе. Дополнительно валентинку из фотографий можно украсить милыми надписями.

Валентинка-коллаж на День всех влюбленных / instagram.com/fotonaholste_artishok

Читайте такжеНеобычные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихи и картинки
Ко Дню всех влюбленных нужно не забывать и о себе. Праздничный маникюр настроит вас на романтическую волну. Главред собрал для вас лучшие идеи маникюра на День святого Валентина 2022.

Другие интересные новости:

viber
День святого Валентина 14 февраля лайфхак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра, 4 февраля 2022: Стрельцам – счастливый случай, Рыбам – исполнение желанийГороскоп на завтра, 4 февраля 2022: Стрельцам – счастливый случай, Рыбам – исполнение желаний Как на пороховой бочке: названы самые несовместимые знаки зодиакаКак на пороховой бочке: названы самые несовместимые знаки зодиака В моду входят поразительные весенние пальто в стиле 60-х, в которых будни превратятся в праздникВ моду входят поразительные весенние пальто в стиле 60-х, в которых будни превратятся в праздник В Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогодеВ Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогоде Какие вещи категорически запрещено стирать в машинке - списокКакие вещи категорически запрещено стирать в машинке - список
15:17

"Уничтожение танков": украинские военные учатся применять британские гранатометы NLAW

15:13

"Подлость русских СМИ": пропагандисты РФ провоцировали украинских олимпийцев в ПекинеВидео

15:00

Дороже, чем в России, Польше и Беларуси: в Украине "взвинтили" цены на лук

14:53

В Днепре более 700 летучих мышей поселились на балконе квартирыВидео

14:52

Валентинка своими руками: 4 поделки на День святого ВалентинаВидео

Реклама
14:43

Украине грозит исчезновение речной рыбы: появился мрачный прогноз ученыхВидео

13:47

Украинцы будут получать новую пенсию начиная с марта: кого ждут надбавки

13:42

Россия планирует провести "ядерные учения" во время вторжения в Украину - Financial TimesВидео

13:18

"Мы едины с Украиной": госсекретарь США опубликовал видео в поддержку Киева

13:00

Гороскоп на завтра, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательствоВидео

12:58

Россия может использовать Северный поток-2 против Германии - вице-канцлер Хабек

12:48

В Запорожье муж с женой продали родного ребенка ради нового дома

12:08

Теперь будут чистыми и с видеокамерами: в Киеве собрались заменить старые маршрутки

12:07

Украинцев предупредили о резком подорожании мясаВидео

12:00

Британские СМИ написали о снайпере ВСУ Елене Белозерской и показали видео ликвидации врагов

12:00

Светодиодные лампы – прогрессивное современное решение новости компании

11:43

Доллар уходит в "крутое пике": украинцам рассказали, как изменится курс валют в ближайшую неделюВидео

10:58

"Мне страшно представить": сестра "днепровского стрелка" рассказала, почему он мог пойти на убийствоВидео

10:54

У Путина отреагировали на сообщение Bloomberg о "начале вторжения" РФ в Украину

10:38

Соврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака Зодиака

Реклама
10:22

Блокада городов и концентрационные лагеря: Bild опубликовало поэтапный план вторжения РФ в Украину

10:13

Россия вскоре будет полностью готова начать вторжение в Украину - New York TimesВидео

09:25

Bloomberg по ошибке объявил о вторжении России в Украину

09:21

Зальет дождями и разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном летеВидео

09:20

Сон с пятницы на субботу: сбывается ли он

08:40

Запуск "Минска" и суверенитет Украины: США поставили России резкое условие по ДонбассуВидео

08:22

Коронавирус в Украине 5 февраля: выявлено 42,5 тысячи больных за сутки

08:17

"Получает противоположное": в НАТО рассказали, как Россия приближает Украину к АльянсуВидео

07:46

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2022: Девам – враги, Скорпионам – судьбоносная встреча, Козерогам – выгодаВидео

07:45

До 50 тысяч случаев в день: как Украина будет проходить пик эпидемии Омикронамнение

07:27

Вооруженные силы Канады отправили в Украину  самолет с военной помощьюВидео

07:10

Возвращение Крыма и граница на Донбассе: нардеп назвал план для Зеленского на встречу с ПутинымВидео

06:38

Иерархия диктаторов и ось "Германия-Россия-Китай"мнение

06:29

"Большая Евразия" объявила войну Западумнение

06:01

В моду входят поразительные весенние пальто в стиле 60-х, в которых будни превратятся в праздникФото

05:28

Девушки в Запорожье устроили диско-караоке: соседям не понравились песни и они вызвали полицию

05:02

Хлорка, кипяток и ночное плавание: как надолго сохранить свежесть роз в вазе

04:43

Обрезали - не выбрасывайте: 5 вкусных и полезных способов использования кожуры от яблок

04:16

Лунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньгиВидео

04:07

Как выглядит единственный внук Таисии Повалий - 2-летний ДемьянВидео

Реклама
03:50

Вторая жизнь стеклянных банок: креативные идеи, которые упростят жизнь

03:15

Какие вещи категорически запрещено стирать в машинке - список

02:52

Ученые нашли новый способ лечения распространенного типа диабета

02:31

Раскрыт новый метод похудения без отказа от любимых продуктовВидео

02:13

Место для поцелуев: Даша Астафьева раздвинула ноги в красных чулках на камеру

01:52

Донбасс вернется в Украину и получит деньги Европы: астролог рассказал, когда закончится война с РФ

01:36

Опухоль весом 18 кг: пластический хирург рассказал о самых необычных операциях в Украине

01:16

Зарицкая похвасталась самой большой суммой, заработанной за месяцВидео

00:51

Приметы на 5 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:34

Какие продукты по-максимуму укрепляют суставы - комментарий диетолога

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять