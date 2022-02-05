Валентинка своими руками: 4 поделки на День святого Валентина

Как сделать Валентинку своими руками: идеи подарков на 14 февраля / ua.depositphotos.com

Приближается самый романтический праздник в году – День святого Валентина. Его неотъемлемой частью стали валентинки – открытки, с помощью которых влюбленные признаются друг другу в нежных чувствах.

Безусловно, их можно приобрести в магазине. Но, если вы ломаете голову над тем, что же подарить парню или девушке на 14 февраля, рекомендуем подойти к этому вопросу творчески и изготовить валентинку своими руками. Такие поделки высоко ценятся, когда изготовлены с любовью.

Валентинка своими руками из бумаги

Вам понадобится:

цветная бумага

клей-карандаш

ножницы

стикеры, кружева, бисер, блестки и немного фантазии.

Сложите лист пополам (узкой части к узкой), чтобы получилась книжечка. Это будет основой для вашей бумажной валентинки. На ее лицевую часть наклейте вырезанное из цветной бумаги сердечко (одно или несколько – по вашему желанию). Украсьте лицевую часть различными стикерами и блестками. Внутри оставьте романтическое послание для вашей второй половинки.

Бумажная открытка на День святого Валентина своими руками / instagram.com/malis.gift

Или воспользуйтесь древним восточным искусством оригами. Ак сделать валентинку из бумаги своими руками быстро и просто смотрите в этом видеоуроке.

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Валентинка своими руками из соленого теста

50 г муки

50 г соли

70 мл воды

акриловые краски.

Смешайте муку соль и воду в емкости. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. Слепите валентинку на ваш вкус: большое сердце из множества маленьких, гладкая открытка с надписью "LOVE", в общем, тут стоит положиться на ваше творческое чутье. Когда валентинка из теста будет готова, выложите ее на пергамент и подсушивайте в духовке 30-60 минут (при температуре 100-150 градусов). Когда изделие остынет, его можно раскрасить акриловыми красками. Получится объемная валентинка, сделанная своими руками. Внимание: валентинка из соленого теста после окрашивания не съедобна!

Объемная валентинка из соленого теста / instagram.com/_soul_cookin_

Мягкая валентинка своими руками

Что понадобится:

лист бумаги для шаблона

ткань

иголка с ниткой

ножницы

набивка (вата или синтепон)

блестки, бисер, кружева (по желанию).

На листе бумаги нарисуйте сердечко необходимого вам размера и вырежьте его. По форме этой заготовки сделайте выкройку из ткани. Вам понадобится два тканевых сердечка одинакового размера. Сшейте их между собой вдоль кромки, оставив несшитой нижнюю часть. Через нее набейте валентинку, распределяя набивку тонким продолговатым предметом вроде карандаша и пр. Зашейте валентинку. Теперь ее можно украсить бисером, пайетками, блестками, тесьмой и кружевами по вашему вкусу.

Валентинка из ткани на 14 февраля / instagram.com/larisaplis

Валентинка из фотографий

Если к лепке и шитью у вас душа не лежит, можно сделать коллаж из ваших со второй половинкой фотографий. Для этого вам понадобится:

лист формата А3

совместные снимки (лучше не использовать те, что уже распечатаны и есть у вас в альбомах, а распечатать их заново; эффектней буду смотреться фото на фотобумаге)

клей-карандаш.

На листе бумаги карандашом нарисуйте сердце, которое послужит основой для коллажа. Разложите фотографии внутри сердечка. Некоторые снимки могут накладываться друг на друга или выходить за границы рисунка. Главное – сохранить очертания изначальной формы. Когда фотографии разложены, используйте клей, чтобы приклеить их к основе. Дополнительно валентинку из фотографий можно украсить милыми надписями.

Валентинка-коллаж на День всех влюбленных / instagram.com/fotonaholste_artishok

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