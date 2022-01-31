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Потрясающий маникюр на День Валентина 2022, который заставит сердце биться сильнее

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

31 января 2022, 06:02

Ногти на День Валентина 2022 должны выглдядеть изысканно и вдохновлять, а вы – излучать радость и счастье.

  • Маникюр на День Валентина 2022
    Маникюр на День Валентина 2022 Instagram
  • Маникюр на День Валентина 2022
    Маникюр на День Валентина 2022 Instagram
  • Маникюр на День Валентина 2022
    Маникюр на День Валентина 2022 Instagram
  • Маникюр на День Валентина 2022
    Маникюр на День Валентина 2022 Instagram
  • Маникюр на День Валентина 2022
    Маникюр на День Валентина 2022 Instagram
  • Маникюр на День Валентина 2022
    Маникюр на День Валентина 2022 Instagram
  • Маникюр на День Валентина 2022
    Маникюр на День Валентина 2022 Instagram
  • Маникюр на День Валентина 2022
    Маникюр на День Валентина 2022 Instagram
  • Маникюр на День Валентина 2022
    Маникюр на День Валентина 2022 Instagram
  • Маникюр на День Валентина 2022
    Маникюр на День Валентина 2022 Instagram
  • Маникюр на День Валентина 2022
    Маникюр на День Валентина 2022 Instagram
  • Маникюр на День Валентина 2022
    Маникюр на День Валентина 2022 Instagram
  • Маникюр на День Валентина 2022
    Маникюр на День Валентина 2022 Instagram

Скоро любимый праздник всех влюбленных - День Святого Валентина, и чтобы он прошел чудесно и незабываемо, сделайте красивый маникюр. И даже если сейчас у вас не самый лучший период в личной жизни, все равно постарайтесь впустить в свое сердце веру в силу любви, которая вмиг дарит крылья и меняет нас до неузнаваемости.

Ногти на День Валентина 2022 должны выглдядеть изысканно и вдохновлять, а вы – излучать радость и счастье. Чудеса случаются с теми, кто в них верит и кто к ним готов.

Проявите немного фантазии, добавьте чуточку креативности, дайте себе волю - и ваш маникюр на День Валентина подарит вам фейерверк позитивных эмоций и уверенность в себе.

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Модный маникюр на День святого Валентина 2022

Маникюр с сердечками 2022

Это предсказуемый дизайн ногтей на День Валентина, тем не менее, он идеально подходит для тех, у кого сердце пылает от любви. Для начала сделайте прозрачную или нежно-розовую базу, а потому на кончиках ногтей нарисуйте сердечки цветом, который вам больше всего по душе – это может быть розовый, красный, бордовый и даже черный. Правда, для лучшего эффекта ногти должны быть с заостренными кончиками и не слишком короткими.

Маникюр на День Валентина 2022
Маникюр на День Валентина 2022 / Instagram

Маникюр на 14 февраля с мини-сердечками

Это идеальный вариант дизайна ногтей для тех, кто хочет в День влюбленных выглядеть сдержанно и со вкусом. При этом даже после праздника вы сможете смело продолжать его носить – он лаконичный и не слишком броский. Просто покрасьте ногти любимым лаком и нарисуйте маленькие сердечки или используйте крохотные наклейки. И все – наслаждайтесь нотками романтики на своих руках.

Маникюр на День Валентина 2022
Маникюр на День Валентина 2022 / Instagram

Маникюр на День влюбленных 2022 с надписями

Если вы не любите намеков, и хотите в День святого Валентина заявить о своих чувства, то маникюр с надписями станет для вас находкой. Для начала покрасьте ногти лаком, который больше всего соответствует вашему настроению, а сверху контрастным лаком напишите то, что хотите сказать или услышать. Можете также написать слово Love на нігтях – получится стильный маникюр 2022 на День влюбленных.

Маникюр на День Валентина 2022
Маникюр на День Валентина 2022 / Instagram

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