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Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от COVID-штамма "дельта" – Минздрав

10 ноября 2021, 11:13

Это исследование американского Центра по контролю и профилактике болезней подтверждается опытом стран, где привиты более 65% населения.

Вакцинация
Ляшко напомнил, что сегодня в Украине также 91-92% пациентов в больницах – невакцинированные / УНИАН

Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от Дельта-штамма COVID-19. Такие результаты исследования американского Центра по контролю и профилактике болезней сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге.

Министр отметил, что ряд европейских стран уже подтверждают исследования на практике. Например, Великобритания, Германия, Бельгия, где привиты более 65% населения, сейчас демонстрируют в 8-14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны.

Также Ляшко напомнил, что сегодня в Украине также 91-92% пациентов в больницах – непривитые.

"Если бы в Украине был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском – у нас было бы на треть меньше смертей ежедневно. Но даже несмотря на это в Украине вакцинация спасла уже 6 тысяч жизней", – подчеркнул глава Минздрава.

Кроме этого, Ляшко рассказал сколько сейчас вакцины от COVID-19 на сегодня есть в Украине. По его словам, Украина сейчас имеет 10 млн 300 тыс. доз различных вакцин от коронавируса, в том числе 3 млн доз Moderna, 800 тысяч доз AstraZeneca, 4,5 миллиона доз CoronaVac и 2 миллиона доз Comirnaty от Pfizer.

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Какие темпы вакцинации против COVID-19 в Украине

По состоянию на 8 ноября полный курс вакцинации завершили более четверти взрослого населения страны. В столице же обе дозы вакцины получили едва ли не половина жителей.

Лидером по темпам иммунизации остается Киев, где 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% – завершили курс вакцинации. Наименьшая охваченность вакцинацией на прошлой неделе зарегистрирована в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.

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