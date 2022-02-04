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В ВОЗ спрогнозировали, когда в Европе наступит "прочный мир" с COVID-19

4 февраля 2022, 08:40

По мнению чиновника ВОЗ Ганса Клюге, ситуация с коронавирусом COVID-19 может улучшиться благодаря трем факторам: высоким показателям вакцинации.

ВОЗ
В ВОЗ спрогнозировали, когда в Европе наступит "прочный мир" с COVID-19/ Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что европейские страны смогут на длительное время взять ситуацию с распространением коронавируса под личный контроль. Случиться это может после зимы. C таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.

По мнению чиновника, ситуация может улучшиться благодаря трем факторам: высоким показателям вакцинации, благоприятной сезонной паузе в процессе окончания зимы и менее опасному характеру штамма "Омикрон".

Клюге конкретно говорит, что в Европе наступит долгий период спокойствия и люди будут лучше защищены от новых вспышек COVID-19 даже при появлении гораздо более опасного коронавирусного штамма.

"Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое может принести нам прочный мир", ‒ сказал чиновник.

Также Клюге назвал условия, при которых возможен этот благоприятный сценарий. Кроме того, необходимо, по его мнению, продолжать вакцинацию и ревакцинацию, сосредоточиться на защите наиболее уязвимых слоев населения, а также усилить эпидемиологический надзор для выявления новых вариантов SARS-CoV-2.

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Напомним, ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила о том, что новые штаммы коронавируса могут быть еще более заразными, чем нынешний Омикрон.

"Омикрон не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и очень реальной является возможность появления в будущем вариантов, которые вызывают обеспокоенность", - подчеркнула представитель ВОЗ.

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ВОЗ COVID-19 штаммы коронавируса штамм Омикрон
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