В ВОЗ заявили, что три категории людей находятся в группе риска из-за Омикрона

Смертность от этого штамма коронавируса увеличивается с возрастом больных.
Наибольшим рискам для своего здоровья и жизни в случае заражения штаммом коронавируса Омикрон поддаются невакцинированные, старики и лица, имеющие сопутствующие заболевания.
Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет CNBC.
Как пояснил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, вакцинированные люди преимущественно переносят коронавирус в легкой форме, а в случаях с невакцинированными заражение вирусом может иметь большую угрозу для их жизни и здоровья.
"Люди должны действительно серьезно рассмотреть необходимость прививки", – подчеркнул Райан.
В ВОЗ также отметили, что смертность при заражении Омикроном увеличивается с возрастом больного. Об этом сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария ван Керкхове. Она добавила, что, согласно данным из ряда стран, повышен риск госпитализации и смерти также у людей, которые имеют хотя бы одно сопутствующее заболевание.
Керкхове отметила, что, по сравнению с Дельтой, Омикрон вызывает меньше госпитализаций и смертей людей, а также он имеет меньший риск серьезного течения заболевания. Однако она подчеркнула, что этот штамм все же нельзя считать несерьезной угрозой.
Напомним, ученые Национальной академии наук Украины заявили о начало новой волны коронавируса в Украине. Количество положительных тестов на COVID-19 выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.
Между тем в Украине расширили перечень профессий с обязательной прививкой от COVID-19. С 31 января 2022 года ряд работников Украины не смогут выполняться свои должностные обязанности при отсутствии хотя бы одной дозы вакцинации от коронавирус. Они будут отстранены от работы.
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