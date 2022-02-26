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В условиях военного времени выплата пенсий происходит вовремя и в полном объеме - Минсоцполитики

26 февраля 2022, 11:08

Министр Марина Лазебная отчиталась о ситуации с пенсиями.

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Пенсионный фонд обеспечивает своевременную выплату пенсий во время военного положения / censor.net

Пенсионный фонд обеспечивает своевременную выплату пенсий в период военного времени. Такое заявление сделало Министерство социальной политики, опираясь на слова министра Марины Лазебной.

"В условиях военного положения финансирование пенсий за февраль 2022 года состоялось вовремя и в полном объеме. Пенсии, выплачиваемые через счета в банках, зачислены на счета получателей до 25 февраля в соответствии с графиком финансирования", - сообщает Минсоцполитики.

Также они отмечают, что пенсионные выплаты, которые осуществляются по месту фактического проживания получателей благодаря "Укрпоште", начислены Пенсионным фондом в полном объеме.

Период доставки, впрочем, продлили до 28 февраля 2022 года. Это связано с опасностью, с которой могут столкнуться почтальоны.

Также актуальную информацию о своей работе предоставило Министерство инфраструктуры Украины. По данным на утро 26 февраля Укрзализныця продолжает движение, авиапространство остается закрытым.

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Кроме того Министерство энергетики Украины подтвердило, что Киевская ГЭС на данный момент контролируется украинскими войсками.

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