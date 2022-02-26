Киевская ГЭС находится под контролем ВСУ - станция не работает, персонал в хранилище

/ facebook.com/minenergoUkraine

Министерство энергетики Украины опубликовало оперативную информацию по работе энергосетей, состоянием на 7:00 26 февраля.

Они подтвердили, что Киевская ГЭС на данный момент контролируется украинскими войсками. Однако она не функционирует, так как сотрудники прячутся в убежище.

Киевская ТЭС-6 продолжает работу в штатном режиме.

Кроме того МЭУ подвели итоги и потерь - в результате боевых действий был поврежден и отключен ряд воздушных линий и баз от энергосети, в том числе:

32 населенных пункта в Черниговской области

53 населенных пункта в Запорожской области

11 населенных пунктов Сумской области

551 домашнее хозяйство в Одесской области в сельской местности.

Министерство заверяет: технический персонал оперативно восстанавливает энергоснабжение потребителей, как только прекращаются боевые действия на пораженной территории.

Другие интересные новости: