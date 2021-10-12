В Херсонской области с 15 октября вводят "красную" зону карантина

Красная зона в Херсоне / УНИАН

Первая область Украины с 15 октября попадает в "красную" зону карантина.

Так, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила ужесточить карантин в Херсонской области, сообщил министр Кабмина Олега Немчинова.

"Херсонская область перейдет в "красную" зону карантина в полночь 15 октября", - рассказал Немчинов.

В то же время в "красной" зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.

Что запрещено в "красной" зоне

запрещается работа кафе и ресторанов,

ТРЦ, кинотеатров и театров,

учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов,

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

запрещены массовые мероприятия.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

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Ситуация с коронавирусом в Херсонской области

В Херсонской области за последние сутки зафиксировали 349 новых случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1507 человек.

"За последние сутки проведено 988 ПЦР-исследований, 131 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1893 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 349 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 202 женщины и 147 мужчин. Среди них 24 ребенка и 10 медицинских работников", - сообщается на странице Херсонской областной госадминистрации в Facebook.

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Кто под угрозой "красной" зоны

Как ранее сообщали в Минздраве, под угрозой ужесточения карантина еще несколько областей:

Харьковская,

Запорожская,

Житомирская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черновицкая области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине семь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.