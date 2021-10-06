В Украине три области могут попасть в "красную" зону на этой неделе

Карантин в Украине / Фото galka.if.ua

Из-за ухудшения с заболеваемостью коронавирусом в Украине три области соответствуют критериям красной зоны карантина.

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в красную зону сегодня-завтра, заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

В красную зону карантина могут попасть

Харьковская,

Запорожская,

Херсонская области.

В зоне риска:

Житомирская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черновицкая области.

"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в "красную" зону", - говорится в сообщении.

Ганиченко отметил, что суточная смертность за последние 2 недели удвоилась.

До конца года общее количество летальных исходов в Украине может выйти на показатель:

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по "зеленому" сценарию на 68 тысяч человек,

по "желтому" - 80 тысяч человек,

по "черному" - 92 тысячи.

Это будет зависеть от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантинных ограничений и темпов вакцинации.

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Что запрещено в красной зоне

работа кафе и ресторанов (можно на вынос),

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют "зеленый" COVID-сертификат,

проведение массовых мероприятий,работа учреждений культуры,

работа отелей и хостелов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине семь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.