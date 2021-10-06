В Украине три области могут попасть в "красную" зону на этой неделе

До конца года общее количество летальных исходов в Украине может увеличится.
Из-за ухудшения с заболеваемостью коронавирусом в Украине три области соответствуют критериям красной зоны карантина.
Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в красную зону сегодня-завтра, заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
В красную зону карантина могут попасть
- Харьковская,
- Запорожская,
- Херсонская области.
В зоне риска:
- Житомирская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая области.
"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в "красную" зону", - говорится в сообщении.
Ганиченко отметил, что суточная смертность за последние 2 недели удвоилась.
До конца года общее количество летальных исходов в Украине может выйти на показатель:
- по "зеленому" сценарию на 68 тысяч человек,
- по "желтому" - 80 тысяч человек,
- по "черному" - 92 тысячи.
Это будет зависеть от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантинных ограничений и темпов вакцинации.
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Что запрещено в красной зоне
- работа кафе и ресторанов (можно на вынос),
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют "зеленый" COVID-сертификат,
- проведение массовых мероприятий,работа учреждений культуры,
- работа отелей и хостелов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине семь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.
Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.