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В Украине три области могут попасть в "красную" зону на этой неделе

6 октября 2021, 13:17
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До конца года общее количество летальных исходов в Украине может увеличится.

карантин
Карантин в Украине / Фото galka.if.ua

Из-за ухудшения с заболеваемостью коронавирусом в Украине три области соответствуют критериям красной зоны карантина.

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в красную зону сегодня-завтра, заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

В красную зону карантина могут попасть

  • Харьковская,
  • Запорожская,
  • Херсонская области.

В зоне риска:

  • Житомирская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая области.

"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в "красную" зону", - говорится в сообщении.

Ганиченко отметил, что суточная смертность за последние 2 недели удвоилась.

До конца года общее количество летальных исходов в Украине может выйти на показатель:

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  • по "зеленому" сценарию на 68 тысяч человек,
  • по "желтому" - 80 тысяч человек,
  • по "черному" - 92 тысячи.

Это будет зависеть от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантинных ограничений и темпов вакцинации.

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Что запрещено в красной зоне

  • работа кафе и ресторанов (можно на вынос),
  • работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют "зеленый" COVID-сертификат,
  • проведение массовых мероприятий,работа учреждений культуры,
  • работа отелей и хостелов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине семь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.

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коронавирус коронавирус в Украине красная зона
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