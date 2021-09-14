В Украине прогнозируют рекордный всплеск COVID-случаев в сутки: в НАН назвали сроки

Коронавирус в Украине / Фото facebook.com/ogolubovska

В ближайшие две недели в Украине вырастет заболеваемость коронавирусом. Такой прогноз озвучили ученые из Национальной академии наук.

Как говорится в обзоре эпидемиологической ситуации, опубликованном на сайте НАН, ожидают более 5 тысяч новых случаев заражения инфекцией в сутки.

В обзоре отмечается, что за последние две недели среднее количество новых заражений коронавирусом в Украине увеличилось вдвое - до 2950 человек в день.

При этом смертность от последствий инфекции выросла на 41% - до 58 летальных исходов в сутки.

"Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложено текущую тенденцию к увеличению количества новых обнаружений), среднее количество новых случаев равно 3638 в течение недели 15-21 сентября 2021 и 5208 - в течение недели 22-28 сентября 2021", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала, что вирусная нагрузка у индийского штамма коронавируса, известного как Дельта, в 1000 раз больше, чем у других штаммов.

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта.