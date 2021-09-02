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Врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта

2 сентября 2021, 22:53

По словам медика, иногда пациенты описывают такой симптом, как боль в пояснице или мышцах

коронавирус
Коронавирус стал значительно заразнее / Фото Reuters

Штамм коронавируса Дельта оказался значительно мощнее того, который привел к пандемии.

Как отмечает главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий, штамм Дельта передается значительно быстрее.

Чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже сильными антибактериальными препаратами и на 6-7 день заболевания.

"Часто состояние пациента является компенсированным и в один момент резко ухудшается. Новый симптом - это проблемы с пищеварением. Иногда пациенты описывают такой симптом, как боль в пояснице или мышцах", - рассказал медик на своей странице в Facebook.

По его словам, если больным более 35 лет, то обильное питье жидкости во время болезни не поможет, если не принимать лекарства, даже если у больного температура 37,2 на 6-7 день заболевания.

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"К сожалению, в этот раз британские ученые таки оказались правы, что мутант действует на нас иначе. Слушайтесь советов врачей дома, иначе придется слушаться в больнице", — подытожил Тарас Жиравецкий.

Читайте такжеВрач объяснил, какая вакцина эффективнее от COVID-штамма Дельта

Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

Тем временем ученые объяснили, можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных.

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