Города без пробок, море инвесторов и скоростное соединение: стратег спрогнозировал будущее Украины

Драмтеатр в Мариуполе / Svoi.city

Украине нужно не восстанавливать, а модернизировать экономическую, энергетическую, логистическую, дорожную, жилищно-коммунальную инфраструктуру в разрушенных городах. На это первоначально уйдет 300-400 миллиардов гривен, заявил в эфире ТСН стратег и футуролог Андрей Длигач.

По его словам, потери Украины за восемь лет войны предварительно составляют 500-600 миллиардов долларов. При этом активов как заморозивших на счетах русских в мире, так и в Украине будет недостаточные.

"Я скажу страшную вещь. За год до войны мы разработали национальную экономическую стратегию, реализовавшуюся в стране. Но в ней были ограничения, касающиеся старой инфраструктуры, которую невозможно было тотально модернизировать. А теперь мы получили шанс радикально модернизировать экономику Украины", - сказал Длигач.

Он отметил, что Украина может стать лучшей цифровой страной мира и страной новой энергетики.

"Города украинские будут строиться децентрализованно и они будут с новыми путями логистическими. Украина избавится от пробок в больших городах, потому что будем создавать дорожную инфраструктуру и городах, и между городами. И то же касается и железных дорог, которые будут скоростными и мы решим нашу интеграцию в европейские пути", - добавил стратег.

Читайте такжеАрестович назвал сроки окончания боев и озвучил наибольшую опасность для украинцев со стороны РФТакже эксперт уверен, что в Украине будут созданы условия для мировых инвесторов.

"Украина будет лучшим местом для ведения бизнеса и в строительной отрасли, и в ІТ-отрасли, и в других отраслях. Украину ожидает очень быстрый рост", – убежден футуролог.

Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев.

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