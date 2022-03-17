Когда завершится война и домой вернутся беженцы: астропсихолог назвала точную дату / Instagram jb_kiev

Мировые астрологи считают, что тяжелая ситуация в Украине может понемногу пойти на убыль после 12 марта. В то же время на космограмме появился благоприятный аспект - тригон Юпитера к Плутону, и влияние планеты Юпитера (который к тому же в своей сильной обители, Рыбах) - это свидетельствует о переговорах вышестоящих, урегулировании ситуации и попытках привести все к благоприятному исходу, утверждает психотерапевт и астропсихолог Валерия Мамичева.

По ее словам, еще один болезненный, но недолгий период может быть в самом конце марта, так как появляется тяжелый аспект Марса и Сатурна - это всегда конфронтация, локальные конфликты и ссоры. Период не будет очень тяжелым, так как речь идет о транзитном Марсе. Есть высокая вероятность того, что жители Украины, покинувшие страну, начнут возвращаться в конце апреля — мае: именно в это время основная масса планет покинет знак зодиака Рыбы и поток беженцев прекратится.

В начале апреля появляется аспект Сатурна к Марсу, то есть аспект планеты ограничения к планете войны, что можно напрямую трактовать как ограничение/прекращение ярко выраженных военных действий.e

Кроме того, в астрологии Украины есть важный момент - прохождение транзита Сатурна по Луне, который длится уже три года.

"К сожалению, это всегда тяжелые времена. Этот транзит закончится 30 апреля этого года, после чего мы можем ожидать постепенный период восстановления на протяжении еще приблизительно такого же времени", - добавила Мамичева.

Остановить войну с астрологической точки зрения поможет ближайшее затмение 30 апреля и знак зодиака, в котором оно случится, - Телец.

"Это можно трактовать как то, что у агрессора на войну просто закончатся деньги, ресурсы. Как мы с астрологической точки зрения можем ускорить победу? Безусловно, укреплять своего Сатурна — планету дисциплины, силы и жесткости. Это та сила, которая заставляет терпеть и побеждать даже тогда, когда кажется, что уже совсем нет сил; та планета, которая не позволяет бросить свою Родину, даже если страшно. Каждый из нас должен сейчас максимально развить и усилить своего Сатурна. Кстати, для этого существует отдельный важный список рекомендаций от астрологов", - говорит эксперт.

Напомним, российские оккупанты в разговорах с близкими начали жаловаться на то, что ими не будут гордиться.

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