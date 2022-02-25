В Сумах продолжается бой в аэропорту

Военные России / Фото ​

На территории аэропорта в Сумах продолжаются ожесточенные бои ВСУ против российских оккупантов.

Об этом сообщает телеграм-канал Новина, ссылаясь на Государственную областную администрацию.

Ранее сообщалось, что в Сумах Вооруженные силы Украины ведут бой с российскими оккупантами. По словам местных жителей, на руках у оккупантов красные повязки. 24 февраля сумчане сообщали о российских танках в центре города. Они стояли возле ОГА и на других улицах. При этом тероборона вела бой.

Вторжение России в Украину

Также Главред сообщал, что Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев.

В Минобороны сообщили, что на Оболони в Киеве обнаружена вражеская десантно-разведывательная группа.

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