В Сумах продолжается бой в аэропорту

ВСУ отбивает атаку российских оккупантов.
На территории аэропорта в Сумах продолжаются ожесточенные бои ВСУ против российских оккупантов.
Об этом сообщает телеграм-канал Новина, ссылаясь на Государственную областную администрацию.
Ранее сообщалось, что в Сумах Вооруженные силы Украины ведут бой с российскими оккупантами. По словам местных жителей, на руках у оккупантов красные повязки. 24 февраля сумчане сообщали о российских танках в центре города. Они стояли возле ОГА и на других улицах. При этом тероборона вела бой.
Вторжение России в Украину
Также Главред сообщал, что Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев.
В Минобороны сообщили, что на Оболони в Киеве обнаружена вражеская десантно-разведывательная группа.
Читайте также:
- Военные РФ захватили два автомобиля ВСУ и на скорости двигаются в центр Киева - Минобороны
- ВСУ разбила колону российской техники под Старобельском
- "Ее кровь на его руках": реакция мировых СМИ на военную агрессию Путина
- Воздушная тревога в Киеве: какие станции метро не будут работать