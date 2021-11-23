В столице из-за снегопада произошло много аварий

В Киеве большое количество ДТП из-за снега

Сегодня вечером, 23 ноября, в столице из-за первого снега и непогоды произошло более 25 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Патрульные оперативно оформляют протоколы и восстанавливают движение, сообщил глава патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

"Вечерняя статистика происшествий в Киеве: с 17:00 на линию 102 поступило более 25 сообщений о ДТП", - написал в Facebook Белошицкий.

По его словам, патрули оперативно формируют административные материалы и восстанавливают движение на участке аварии.

Представитель полиции поинтересовался у водителей - поменяли ли они летние шины на зимние? Он также поблагодарил предусмотрительных владельцев автомобилей, которые уже это сделали и безопасно добрались домой.

"Однако не все такие ответственные, что хорошо подтверждает количество вызовов о ДТП", - отметил Белошицкий.

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Первый снег в Киеве

Ранее Главред сообщал о том, что в Киеве вечером, 23 ноября, выпал первый снег, из-за чего на главных магистралях столицы образовались пробки.

По состоянию на 19:30 движение затруднено, в том числе, из-за нескольких ДТП, свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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