Первый снег в Киеве: как коммунальщики боряться с непогодой

Коммунальщики боятся со снегом в Киеве

Сегодня в столице выпал первый снег и сразу же на дороги города выехали коммунальщики и спецтехника, расчищая улицы, мосты и площади, а также нанося жидкие хлориды, соль и песчаносоляную смесь.

Дорожники Киевавтодора приступили к трудам еще до начала осадков., сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

К работе привлечены 173 единицы техники.

"Еще до начала осадков начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами", - говорится в публикации.

В Киевавтодоре напомнили водителям:

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в период ухудшения погодных условий необходимо быть осмотрительными на дорогах,

также призвали сменить летнюю резину на зимнюю тех автомобилистов, кто до сих пор не успел подготовиться к холодной поре года.

Кроме того, коммунальщики предупредили, что припаркованные на тротуарах авто, а также оставленные на крайних полосах дорог и обочинах, которые будут мешать работе спецтехники при уборке улиц от снега, будут эвакуированы.

Всего столичные дорожники имеют в своем арсенале для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники.

Ранее Главред сообщал о том, что в Киеве вечером, 23 ноября, выпал первый снег, из-за чего на главных магистралях столицы образовались пробки.

По состоянию на 19:30 движение затруднено, в том числе, из-за нескольких ДТП, свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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