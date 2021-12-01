В США сделали тревожное заявление о готовности Путина ко вторжению в Украину

Энтони Блинкен высказался об агрессии России / Reuters

Президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам во время сегодняшней пресс-концеренции, пока еще не известно, принял ли уже лидер россиян такое решение.

Госсекретарь отметил попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри, и ее готовность начать широкомасштабную военную операцию. По его словам, Москва уже использовала аналогичный сценарий в 2014 году, оккупировав Крым и развязав войну на Донбассе.

"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении (в Украину - ред.). Но мы действительно знаем, что он способен начать кампанию в кратчайшие сроки, если так решит", - добавил Блинкен.

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Он уточнил, что несмотря на неуверенность в намерениях Путина в отношении Украины и отсутствии даты возможного вторжения, США и союзники должны быть готовы к любому варианту развития событий. Кроме того, подчеркнул Блинкен, необходимо сделать все, чтобы Россия изменила свой курс.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее сообщили, что РФ стягивает свои войска к границам Украины. Причем свои аргументы они подкрепили спутниковыми снимками, на которых было установлены передвижения войск РФ.

Североатлантический альянс зафиксировал серьезное скопление войск России у кордонов Украины. В коллективном блоке безопасности Запада не исключают сценария, при котором россияне пойдут войной против украинцев.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что действия Москвы связаны с якобы угрозой Североатлантического альянса у границ российского государства.

Журналисты немецкого информагентства Reuters провели опрос среди экспертов из России и Запада, вследствие которого пришли к выводу о том, что Москва вряд ли пойдет войной против Киева. Вполне возможно, российские власти военными маневрами показывают свои "красные линии" в отношении украинского государства. Вторым аргументом является вопрос НАТО – никто не знает, как далеко может зайти Альянс в ситуации с защитой Украины.

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