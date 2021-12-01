УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В США сделали тревожное заявление о готовности Путина ко вторжению в Украину

1 декабря 2021, 22:50
Прослушать новость
Остановить

Госсекретарь отметил попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри, и ее готовность начать широкомасштабную военную операцию.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен высказался об агрессии России / Reuters

Президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам во время сегодняшней пресс-концеренции, пока еще не известно, принял ли уже лидер россиян такое решение.

Госсекретарь отметил попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри, и ее готовность начать широкомасштабную военную операцию. По его словам, Москва уже использовала аналогичный сценарий в 2014 году, оккупировав Крым и развязав войну на Донбассе.

"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении (в Украину - ред.). Но мы действительно знаем, что он способен начать кампанию в кратчайшие сроки, если так решит", - добавил Блинкен.

Читайте такжеЗеленский обсудил с президентом Польши миграционный кризис и Донбасс

Реклама

Он уточнил, что несмотря на неуверенность в намерениях Путина в отношении Украины и отсутствии даты возможного вторжения, США и союзники должны быть готовы к любому варианту развития событий. Кроме того, подчеркнул Блинкен, необходимо сделать все, чтобы Россия изменила свой курс.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее сообщили, что РФ стягивает свои войска к границам Украины. Причем свои аргументы они подкрепили спутниковыми снимками, на которых было установлены передвижения войск РФ.

Североатлантический альянс зафиксировал серьезное скопление войск России у кордонов Украины. В коллективном блоке безопасности Запада не исключают сценария, при котором россияне пойдут войной против украинцев.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что действия Москвы связаны с якобы угрозой Североатлантического альянса у границ российского государства.

Журналисты немецкого информагентства Reuters провели опрос среди экспертов из России и Запада, вследствие которого пришли к выводу о том, что Москва вряд ли пойдет войной против Киева. Вполне возможно, российские власти военными маневрами показывают свои "красные линии" в отношении украинского государства. Вторым аргументом является вопрос НАТО – никто не знает, как далеко может зайти Альянс в ситуации с защитой Украины.

Читайте также

viber
новости США Энтони Блинкен гибридная агрессия военная агрессия РФ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Привлечете беду и даже смерть: какие вещи нельзя оставлять на столеПривлечете беду и даже смерть: какие вещи нельзя оставлять на столе Принесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способПринесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способ Гороскоп на сегодня 28 ноября 2021: Девам – сплетни, Стрельцам – убытки, Водолеям – ссорыГороскоп на сегодня 28 ноября 2021: Девам – сплетни, Стрельцам – убытки, Водолеям – ссоры Украину атакует мощный атмосферный фронт: синоптик дал ледяной прогнозУкраину атакует мощный атмосферный фронт: синоптик дал ледяной прогноз Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаЛюбовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встреча
22:50

В США сделали тревожное заявление о готовности Путина ко вторжению в Украину

22:30

Какая диета поможет легче перенести простуду - ответ эксперта

22:22

На Закарпатье грузовик оторвал голову женщине и сбежал с места ДТПВидео

22:09

Украинцев обяжут выложить кругленькую сумму при покупке авто или квартиры

22:08

Врач объяснила, какой блюдо из яиц самое полезное

Реклама
21:35

Украина окажется в плену обильных снегопадов и суровых морозовВидео

21:18

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

21:17

Дмитрий Дикусар разгневался и выругался из-за финала Танцев со звездамиВидео

21:16

В Черкассах врачи спасли ребенка, вытащив из его горла иглу

20:50

Рисовал картину и вспыхнул огнем: на Львовщине 30-летний мужчина получил 50% ожогов тела

20:41

В Украине ужесточают карантин на горнолыжных курортахВидео

20:37

В НАТО растерзали Путина за его требование касательно УкраиныВидео

20:20

Ситуация с COVID-19 ухудшается только в одном регионе Украины - ЛяшкоВидео

20:06

Невероятная удача в деньгах и финансовый успех: кому из знаков крупно повезет до конца декабря

19:52

За ноябрь запасы природного газа в украинских ПХГ вновь существенно уменьшились

19:34

США призвали Россию и Украину немедленнно заключить "рождественское перемирие"Видео

19:25

Что произойдет с организмом, если полностью отказать от кофе - ответ диетолога

19:24

Солистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикини

19:21

Центр Киева полностью перекрыт: на Майдан стянули силовиков из-за акцииФотоВидео

19:07

Гороскоп на завтра 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварийВидео

Реклама
19:06

"Зейна-шахидка": Оксана Байрак получила серьезную травму во время съемок

18:55

ВОЗ дала важные рекомендации туристам во время распространения штамма Омикрон

18:35

В Киеве ожидается снег и гололед: советы водителям и пассажирамВидео

18:32

Жуткое ДТП на Закарпатье: фура протащила женщину и оторвала ей головуВидео

18:27

Гороскоп для водных знаков зодиака на декабрь 2021 - Раков, Скорпионов и РыбВидео

18:03

DZIDZIO рассказал, как умер его 37-летний отецВидео

17:57

США пригрозили России новыми санкциями из-за УкраиныВидео

17:49

Настало время проводить обязательную вакцинацию: президентка Еврокомиссии выступила с заявлениемВидео

17:46

Приметы на 2 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:37

Гороскоп на 2022 год для Овна: судьбоносная встреча, невероятный успех и лучшие дниВидео

17:35

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругФото

17:22

В рамках "Большой стройки" Украина восстанавливает и строит 16 аэропортов – Зеленский

17:13

Россия жестко отвергла предложение Турции стать посредником между Зеленским и ПутинымВидео

17:10

Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоВидео

17:09

Солнечное затмение 4 декабря 2021: что нельзя делать и что можно

16:58

Зеленский пообещал каждому учителю ноутбук: когда ждать подарокВидео

16:41

Анастасия Волочкова осудила Диму Билана за пьяную выходку на концертеВидео

16:39

Попросила закурить в машине: в Кривом Роге таксист сломал девушке пальцы

16:26

Крушил авто и валил деревья: на оккупированный Крым обрушился мощный ураган и снегопадФотоВидео

16:21

Цены на кофе "взлетели" до рекордного максимума: впереди дефицит напиткаВидео

Реклама
16:17

Фитнес по дороге на работу: пассажирам киевского трамвая пришлось сталкивать с пути автоВидео

16:05

Достижения вместо "зрады": что показало послание Зеленского к парламентумнение

15:49

Злата Огневич выходит замуж и уже планирует обзавестись потомством

15:37

10 тысяч долларов до 18 лет: Гетманцев объяснил механизм работы экономического паспорта украинцаВидео

15:35

На Прикарпатье неадекват пробрался в квартиру пенсионерки и жестоко изнасиловал ееВидео

15:12

Магнитные бури в декабре 2021: график, когда будет тяжелее всегоВидео

15:05

В Кривом Роге родители подарили школе пистолетВидео

15:03

Юрий Горбунов рассказал, почему не станет участником шоу Танцы со звездамиВидео

14:33

Сбываются желания и сопутствует удача во всем: лучшие дни декабря 2021

14:27

Смотрели на дворец Путина и слушали Лободу: самые популярные видео 2021 года на YouTube в Украине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять