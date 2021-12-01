США призвали Россию и Украину немедленнно заключить "рождественское перемирие"

Нуланд призвала заключить "рождественское" перемирие / Reuters

В Госдепартаменте США призвали Россию и Украину немедленно заключить "рождественское перемирие", заявила в среду, 1 декабря, замгоссекретар Виктория Нуланд на Киевском форуме безопасности.

"Мы видим, что приближаются рождественские праздники. Ожидаем что, возможно, будет возобновлено полное прекращение огня, обмен заключенными, возобновление работы пропускных пунктов. И мы призываем и Москву, и Киев к сотрудничеству и совместной выработке пакета мер, в первую очередь, касательно прекращения огня в контексте рождественских праздников. Это было бы очень хорошее начало", - сказала Нуланд.

Она отметила, что США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта на Донбассе.

"Переговоры зашли в тупик, и обе стороны делают все для того, чтобы микроэлементы затягивали обсуждение больших элементов. Хочет ли Путин действительно вернуть Донбасс? Мы не знаем, но мы верим в это и думаем, что США могут сыграть вспомогательную роль, как мы это делали раньше", - говорит Нуланд.

Она добавила, что альтернативе минским соглашениям нет.

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"Надо начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях. Это требует интенсивного сотрудничества, политической воли и общественной поддержки", - добавила Нуланд.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее сообщили, что РФ стягивает свои войска к границам Украины. Причем свои аргументы они подкрепили спутниковыми снимками, на которых было установлены передвижения войск РФ.

Североатлантический альянс зафиксировал серьезное скопление войск России у кордонов Украины. В коллективном блоке безопасности Запада не исключают сценария, при котором россияне пойдут войной против украинцев.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что действия Москвы связаны с якобы угрозой Североатлантического альянса у границ российского государства.

Журналисты немецкого информагентства Reuters провели опрос среди экспертов из России и Запада, вследствие которого пришли к выводу о том, что Москва вряд ли пойдет войной против Киева. Вполне возможно, российские власти военными маневрами показывают свои "красные линии" в отношении украинского государства. Вторым аргументом является вопрос НАТО – никто не знает, как далеко может зайти Альянс в ситуации с защитой Украины.

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