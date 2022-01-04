В Совбезе ООН сделали заявление по поводу ситуации вокруг Украины

Совбез ООН сделала заявление по Украине / Reuters

В Совете Безопасности ООН заявили, что готовы к любому развитию ситуации вокруг Украины, хотя говорить о конкретных шагах в случае обострения пока рано, сообщила во время брифинга во вторник, 4 января, постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль, чья страна будет выполнять обязанности председателя в Совете Безопасности ООН в январе.

"Пока еще рано говорить, что мы будем делать, если ситуация будет развиваться так, как вы говорите. Но могу заверить, что мы готовы к любой ситуации, которая может возникнуть, и внимательно следим за происходящим", - сказала Юуль, отвечая на вопрос о том, что предпримет СБ ООН в случае обострения ситуации вокруг Украины.

"В 2014 году совет провел огромное количество встреч, принял множество заявлений и действовал очень активно, так что и на этот раз мы будем готовы, если это произойдет. Но, конечно, мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло", - сказала дипломат, добавив, что приветствует предстоящие переговоры между Россией и США по этой теме.

Санкции ЕС против России и риск военного вторжения в Украину

Согласно данным агентства Bloomberg, четыре ведущих государства Европейского Союза – ФРГ, Франция, Италия и Испания – пока не готовы поддержать процедуру ускоренного обсуждения санкций против России в связи с угрозой российского военного вторжения в Украину.

Европа рассматривает варианты остановки мероприятий, связанных с предстоящим запуском газопровода Северный поток-2 и отключение российских банков от системы финансирования Запада.

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Также в ЕС есть страны, которые считают, что Россия не планирует военного вторжения в Украину и стянула войска к украинским границам с целью оказания давления.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС выступают в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовы к жесткому ответу в случае военной атаки России на украинское государство.

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