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В шкафах экономных и опытных хозяек стоит стакан с рисом: что он дает

17 сентября 2022, 12:52

Обычный рис можно не только готовить. Крупа станет для вас настоящим помощником.

Рис, шкаф
Зачем ставят в шкаф стакан с рисом/ скриншот

Рис можно применить не только в кулинарии, но и в решении бытовых вопросов, что с успехом делают опытные женщины.

Нередко в шкафу с одеждой со временем может образоваться неприятный запах сырости и затхлости, которым пропитывается ваша одежда.

Откуда берется затхлый запах в шкафу с одеждой?

Перед тем, как избавиться от запаха в шкафу, хорошо бы отыскать его источник. От него зависят и способы решения проблемы. Среди частых причин:

  • неправильное хранение вещей (слишком плотно или беспорядочно сложенная одежда – препятствует вентиляции),
  • повышенная влажность в помещении (провоцирует грибок и плесень),
  • грязные и влажные одежда и обувь, недостаток вентиляции в шкафу и в комнате (вызывает повышенную влажность или сухость),
  • скопление пыли,
  • обитание насекомых (пылевых клещей, моли) и грызунов,
  • длительное хранение вещей (одежда с годами теряет свою свежесть, впитывает и удерживает запахи извне),
  • неправильная стирка (переизбыток порошка, неверный режим стирки),
  • курение в помещении (дым оседает на мебели и вещах).

Как рис поможет избавиться от неприятного запаха?

В стакан или кружку насыпают рис. Этот продукт является не только популярным гарниром, но и сорбентом, который впитывает неприятный аромат.

    Какими еще способами можно убрать неприятный запах в шкафу?

    1. Пищевая сода или соль: насыпьте 2-3 чайных ложек в тканевые мешочки или в стаканчики, расставьте в шкафу,
    2. Активированный уголь: положите 7-10 таблеток в "дышащий" контейнер и спрячьте между вешалок,
    3. Кофейная гуща: высушите, насыпьте в емкости с отверстиями в крышке и расставьте внутри гардеробной,
    4. Уксус: смешайте его с водой (1:2), опрыскайте вещи после стирки и ящики шкафа,
    5. Водка: добавьте в пульверизатор (1:1) и обработайте одежду с затхлым запахом,
    6. Ватные шарики: капните на них парфюм, положите в открытые стеклянные банки, накройте тонкой тканью и уберите в шкаф,

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    Автор: Сергей Кущ
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