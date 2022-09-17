В шкафах экономных и опытных хозяек стоит стакан с рисом: что он дает

Обычный рис можно не только готовить. Крупа станет для вас настоящим помощником.
Рис можно применить не только в кулинарии, но и в решении бытовых вопросов, что с успехом делают опытные женщины.
Нередко в шкафу с одеждой со временем может образоваться неприятный запах сырости и затхлости, которым пропитывается ваша одежда.
Откуда берется затхлый запах в шкафу с одеждой?
Перед тем, как избавиться от запаха в шкафу, хорошо бы отыскать его источник. От него зависят и способы решения проблемы. Среди частых причин:
- неправильное хранение вещей (слишком плотно или беспорядочно сложенная одежда – препятствует вентиляции),
- повышенная влажность в помещении (провоцирует грибок и плесень),
- грязные и влажные одежда и обувь, недостаток вентиляции в шкафу и в комнате (вызывает повышенную влажность или сухость),
- скопление пыли,
- обитание насекомых (пылевых клещей, моли) и грызунов,
- длительное хранение вещей (одежда с годами теряет свою свежесть, впитывает и удерживает запахи извне),
- неправильная стирка (переизбыток порошка, неверный режим стирки),
- курение в помещении (дым оседает на мебели и вещах).
Как рис поможет избавиться от неприятного запаха?
В стакан или кружку насыпают рис. Этот продукт является не только популярным гарниром, но и сорбентом, который впитывает неприятный аромат.
Какими еще способами можно убрать неприятный запах в шкафу?
- Пищевая сода или соль: насыпьте 2-3 чайных ложек в тканевые мешочки или в стаканчики, расставьте в шкафу,
- Активированный уголь: положите 7-10 таблеток в "дышащий" контейнер и спрячьте между вешалок,
- Кофейная гуща: высушите, насыпьте в емкости с отверстиями в крышке и расставьте внутри гардеробной,
- Уксус: смешайте его с водой (1:2), опрыскайте вещи после стирки и ящики шкафа,
- Водка: добавьте в пульверизатор (1:1) и обработайте одежду с затхлым запахом,
- Ватные шарики: капните на них парфюм, положите в открытые стеклянные банки, накройте тонкой тканью и уберите в шкаф,
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Автор: Сергей Кущ