В шкафах экономных и опытных хозяек стоит стакан с рисом: что он дает

Зачем ставят в шкаф стакан с рисом/ скриншот

Рис можно применить не только в кулинарии, но и в решении бытовых вопросов, что с успехом делают опытные женщины.

Нередко в шкафу с одеждой со временем может образоваться неприятный запах сырости и затхлости, которым пропитывается ваша одежда.

Откуда берется затхлый запах в шкафу с одеждой?

Перед тем, как избавиться от запаха в шкафу, хорошо бы отыскать его источник. От него зависят и способы решения проблемы. Среди частых причин:

неправильное хранение вещей (слишком плотно или беспорядочно сложенная одежда – препятствует вентиляции),

повышенная влажность в помещении (провоцирует грибок и плесень),

грязные и влажные одежда и обувь, недостаток вентиляции в шкафу и в комнате (вызывает повышенную влажность или сухость),

скопление пыли,

обитание насекомых (пылевых клещей, моли) и грызунов,

длительное хранение вещей (одежда с годами теряет свою свежесть, впитывает и удерживает запахи извне),

неправильная стирка (переизбыток порошка, неверный режим стирки),

курение в помещении (дым оседает на мебели и вещах).

Как рис поможет избавиться от неприятного запаха?

В стакан или кружку насыпают рис. Этот продукт является не только популярным гарниром, но и сорбентом, который впитывает неприятный аромат.

Какими еще способами можно убрать неприятный запах в шкафу?

Пищевая сода или соль : насыпьте 2-3 чайных ложек в тканевые мешочки или в стаканчики, расставьте в шкафу, Активированный уголь : положите 7-10 таблеток в "дышащий" контейнер и спрячьте между вешалок, Кофейная гуща : высушите, насыпьте в емкости с отверстиями в крышке и расставьте внутри гардеробной, Уксус : смешайте его с водой (1:2), опрыскайте вещи после стирки и ящики шкафа, Водка : добавьте в пульверизатор (1:1) и обработайте одежду с затхлым запахом, Ватные шарики : капните на них парфюм, положите в открытые стеклянные банки, накройте тонкой тканью и уберите в шкаф,

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