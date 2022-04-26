Как варить рис, чтобы он получился идеально рассыпчатым / коллаж Главред

Сварить идеальный рис довольно непросто, но если придерживаться некоторых правил, то этот процесс превратится для вас в легкую прогулку.

Если вы хотите сварить рассыпчатый рис, перед приготовлением его нужно промыть под холодной водой.

Так вы избавитесь от крахмала, который отвечает за клейкость. Промойте рис около пяти раз или больше, пока вода не станет прозрачной. Удобнее всего выполнять эту процедуру с помощью мелкого сита.

Сколько воды взять для варки риса

Обычно считается, что для приготовления этой крупы нужно в два раза больше воды. Но это приблизительная пропорция. Лучше отмерять объём жидкости исходя из вида риса:

для длиннозёрного — 1 : 1,5–2;

для среднезёрного — 1 : 2–2,5;

для круглозёрного — 1 : 2,5–3;

для пропаренного — 1 : 2;

для коричневого — 1 : 2,5–3;

для дикого — 1 : 3,5.

Лучше всего прочесть инструкцию на упаковке, поскольку производитель точно знает, какой обработке подвергся рис, и подсказывает оптимальный для крупы объём воды.

Сколько варить рис

Лучше использовать посуду с толстым дном: в ней температура распределяется равномерно.

Сначала доведите подсоленную воду до кипения, а после высыпьте в неё крупу. Перемешайте рис один раз, чтобы зёрнышки не прилипали ко дну. Затем дождитесь, когда блюдо начнёт бурлить, убавьте огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой.

Читайте такжеКак правильно варить фасоль: секреты приготовления и вкусные рецептыВ процессе приготовления не поднимайте крышку — иначе рис будет готовиться дольше. Если вы хотите, чтобы крупа была рассыпчатой, не перемешивайте её (за исключением первого раза). В противном случае зёрна будут ломаться и выделять крахмал.

Среднее время варки после повторного закипания в зависимости от вида риса составляет:

для белого — 20 минут;

для пропаренного — 30 минут;

для коричневого — 40 минут;

для дикого — 40–60 минут.

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