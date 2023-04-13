В пасхальную корзинку смотреть будут все: как покрасить яйца в желтый и синий цвет

Куркумой вы сможете окрасить яйца в насыщенный желтый цвет, а краснокочанной капустой - в синий.

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Как покрасить яйца в желтый и синий цвет / Коллаж фото instagram/sur_photos, instagram/kolosok_decor

Совсем скоро будет светлый праздник Пасха. Однако наверняка не все еще успели подготовиться и испечь куличи или покрасить яйца. Конечно самые большие заботы у хозяек в последние дни перед праздником. Никто не будет красить яйца за неделю, ведь они просто могут испортиться.

У каждой хозяйки свои секретики. Кто-то использует магазинные красители, кто-то предпочитает лишь натуральные. А есть люди, которые вообще не привыкли красить яйца или украшают их пасхальными наклейками.

В последнее время в Украине в тренде патриотическое окрашивание яиц. Если у вас есть желтый и синий краситель, то сделать это легче простого. Однако если вы не хотите использовать химию, а планируете покрасить яйца натуральными красителями, то не беда.

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Мы собрали самые лучшие способы, с помощью которых вы сможете окрасить яйца в насыщенный желтый цвет и в приятный голубой. Сразу акцентируем внимание на том, что лучше всего окрашивать яйца с белой скорлупой.

Как покрасить яйца в желтый цвет / instagram/kolosok_decor

Как покрасить яйца в желтый цвет

Для этого вам понадобится обычная куркума. Вспомните, именно эта специя добавляет плову и другим блюдам насыщенный желтый цвет.

Вам понадобится 2 литра воды, 3 столовых ложки куркумы, 1 столовая ложка уксуса и 1 столовая ложка соли. Кастрюлю нужно поставить на плиту и подождать несколько минут, чтобы куркума растворилась.

После этого в раствор можно класть яйца. Важно: яйца нужно предварительно достать из холодильника и дать им время нагреться до комнатной температуры. Если яйца из холодильника бросить в горячую воду, скорлупа может лопнуть.

После закипания яйца нужно варить до 10 минут. Если вы хотите получить яркий желтый цвет, то можно оставить яйца в отваре на 2-3 часа. После этого яйца нужно обмыть под проточной водой и протереть их подсолнечным маслом для блеска.

Как покрасить яйца в синий цвет / instagram/sur_photos

Как покрасить яйца в синий цвет

Для окрашивания яиц в синий цвет вам понадобится краснокочанная капуста. Капусту необходимо мелко нашинковать и поместить её в глубокую миску. После этого нужно залить её кипятком. При этом количество воды и капусты должно быть примерно 1 к 1.

Раствору стоит дать время настояться - примерно 20-30 минут. После этого туда можно помещать уже отваренные яйца с белой скорлупой. Яйца нужно оставить в растворе на целую ночь. Утром их необходимо достать и промыть под проточной водой. После этого также можно наполировать яйца ватой, смоченной в растительном масле.

Ранее Главред рассказывал об удивительном способе окрашивания яиц вином. Это придаем им мерцающий вид без применения специальных блесток.

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