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Бриллиантовые мерцающие писанки на Пасху: как покрасить яйца вином

6 апреля 2023, 15:31
В Сети набирает популярности окрашивание куриных яиц обычным красным вином. Вы будете удивлены от волшебного результата.
пасхальные яйца
Как сделать мерцающие яйца в вине / Коллаж фото instagram/@kobec_uu, скриншот из видео instagram/@galainst

Не за горами светлый праздник Пасхи и уже стоит позаботиться о том, что же именно будет в вашей корзинке. В Сети существует множество рецептов куличей. У каждой хозяйки также есть свои секретики.

Однако многие не уделяют должного внимания другому - пасхальным яйцам. В праздничных корзинках чаще всего можно увидеть яйца, которые были покрашены магазинными красителями, с наклейками или выкрашены в луке. Однако это не единственные способы, которые позволят вам сделать их невероятно красивыми.

Сеть гудит буквально алмазными мерцающими яйцами. И оказывается, делать их невероятно просто. Вам не нужно стоять у плиты и окунать их в разные красители, даже не нужно покупать какие-то специальные блестки или украшения. Вашим спасителем станет обычное красное вино. Да-да, вы все правильно поняли. Именно вино может предать яйцам в вашей корзинки необычного вида. С ними все вам просто обзавидуются, ведь сейчас этот способ окраски невероятно модный.

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Как покрасить куриные яйца вином

Для начала обратим сразу ваше внимание, что тут нет разницы в том, какой же цвет должен быть у яиц. Если с покупными или другими красителями нужно брать строго яйца с белой скорлупой, чтобы цвет лег равномерно и был заметен. То в этом случае вино окрасит любые яйца.

Предварительно яйца нужно помыть и хорошенько очистить их от фекалий или другой грязи. Это позволит вам не только уберечь себя от заражения, но также и не помешает тому, чтобы вино подействовало равномерно.

Вам необходимо положить яйца в кастрюлю и полностью залить их красным вином. Воду добавлять не нужно. После этого нужно поставить кастрюлю на плиту и варить 8-10 минут после закипания.

Лучше всего этим заняться вечером, чтобы была возможность оставить яйца в вине на ночь на 10-12 часов. После этого яйца стоит достать из вина и положить на салфетку или полотенце, чтобы они могли высохнуть.

Вы будете удивлены, ведь по мере высыхания яиц на скорлупе будет появляться интересный мерцающий окрас.

Стоит отметить, если у вас уже были сварены яйца, то их можно просто залить вином без очередной варки и оставить также на ночь.

Ранее Главред рассказывал, как правильно красить яйца, чтобы цвет лег равномерно и красиво.

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