В Одессе умерла беременная и ее малыш, супруг винит врачей

В Одессе от коронавируса умерла беременная женщина / ua.depositphotos.com

В Одессе произошла трагическая история - коронавирус унес жизнь беременной женщине вместе с 7-месячным младенцем в утробе. Муж женщины винит в смерти близких врачей и говорит, что они просто бездействовали, пишет он в Facebook.

Как сообщил Александр Седунов, вся семья заболела коронавирусом еще 12 ноября. Беременная женщина обратилась к врачам и ей сказали пить парацетамол и находиться дома.

В госпитализации ей отказали – сначала врач, у которой женщина стояла на учете, а потом и заведующая гинекологией в ЮМЛ, которая не хотела принимать пациентку в роддом.

Через 10 дней женщину госпитализировали, так как у нее уже было 50% поражения легких. В больнице она провела всего три дня, и по словам мужа, ее лечили лазолваном и давали всего по 6 литров кислорода.

Седунов отмечает, что беременную женщину на 7 месяце должны были отправить в ковидное отделение в роддоме, но врачи это сделали уже после того, как женщина попала в реанимацию.

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Он добавил, что заведующая терапевтическим отделением не давала никакой информации о его супруге, не дала женщине направление на анализ и назначила ей лечение лазолваном и антибиотиками.

Мужчина обвиняет врачей в халатности и считает, что неправильное лечение, затягивание времени и ненадлежащие препараты привели к гибели молодой женщины и ребенка.

В семье подрастает еще один ребенок, 5 лет. Он остался без матери.

Новый штамм коронавируса Омикрон

Напомним, в мире уже зарегистрирована первая смерть от Омикрона. Жертвой этого варианта коронавируса стала жительница Британии.

Как известно, первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.

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