В Одессе умерла беременная и ее малыш, супруг винит врачей

В госпитализации ей отказали – сначала врач, у которой женщина стояла на учете, а потом и заведующая гинекологией в ЮМЛ.
В Одессе произошла трагическая история - коронавирус унес жизнь беременной женщине вместе с 7-месячным младенцем в утробе. Муж женщины винит в смерти близких врачей и говорит, что они просто бездействовали, пишет он в Facebook.
Как сообщил Александр Седунов, вся семья заболела коронавирусом еще 12 ноября. Беременная женщина обратилась к врачам и ей сказали пить парацетамол и находиться дома.
В госпитализации ей отказали – сначала врач, у которой женщина стояла на учете, а потом и заведующая гинекологией в ЮМЛ, которая не хотела принимать пациентку в роддом.
Через 10 дней женщину госпитализировали, так как у нее уже было 50% поражения легких. В больнице она провела всего три дня, и по словам мужа, ее лечили лазолваном и давали всего по 6 литров кислорода.
Седунов отмечает, что беременную женщину на 7 месяце должны были отправить в ковидное отделение в роддоме, но врачи это сделали уже после того, как женщина попала в реанимацию.
Читайте такжеЧисло жертв коронавируса в Украине перевалило за 91 тысячу
Он добавил, что заведующая терапевтическим отделением не давала никакой информации о его супруге, не дала женщине направление на анализ и назначила ей лечение лазолваном и антибиотиками.
Мужчина обвиняет врачей в халатности и считает, что неправильное лечение, затягивание времени и ненадлежащие препараты привели к гибели молодой женщины и ребенка.
В семье подрастает еще один ребенок, 5 лет. Он остался без матери.
Новый штамм коронавируса Омикрон
Напомним, в мире уже зарегистрирована первая смерть от Омикрона. Жертвой этого варианта коронавируса стала жительница Британии.
Как известно, первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.
Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.
Читайте также:
- Коронавирус в Украине 9 декабря: число новых COVID-случаев выросло до более 12 тысяч за сутки
- "Омикрон" может изменить пандемию коронавируса - ВОЗ
- Светятся при контакте с коронавирусом: уникальные маски создали японские ученые
- Коронавирус провоцирует у детей опасное осложнение: что нужно знать родителям