Психолог пояснила, почему во время пандемии стало больше панических атак

Во время пандемии возросло количество панических атак / Фото Reuters

Во время пандемии коронавируса значительно возросло количество панических атак. Они могут возникать среди перенесших коронавирус на фоне страха снова им заразиться.

"Частота панических атак возросла во время пандемии, когда страх заразиться коронавирусом сильный… У людей, переболевших коронавирусом, страх заразиться вирусом возвращается и может вызывать панические атаки", – сказала турецкий врач-психиатр, доктор наук Ягмур Кир, которую цитирует СNN Türk.

Еще один страх, который может стать причиной панических атак, является боязнью вакцинации, но ее следует преодолеть и вакцинироваться.

"Страх перед вакцинами является еще одним важным вопросом для людей с паническим расстройством. Вместо того, чтобы избегать вакцинации, человеку нужно пересмотреть свое отношение и страх к ней и сделать прививки", – убеждает врач.

По ее словам, с началом пандемии люди, страдающие паническими атаками, часто обращаются в больницы.

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"Страх и тревога – нормальные эмоции. Они должны быть, потому что побуждают нас принимать меры предосторожности против опасностей. Однако люди с паническими расстройствами находятся в состоянии гипервозбуждения, и панические атаки могут возникать без видимой причины. Паническое расстройство имеет генетическую составляющую. Но нельзя сказать, что в его возникновении есть только наследственные факторы. Важную роль в его возникновении играют триггерные факторы, которые могут включаться из-за смены места жительства, работы, травмы, потери близкого человека или болезни", – говорит врач.

Ягмур Кир советует обращаться к специалистам. В случае самостоятельного реагирования считает полезным обеспечить спокойную обстановку и сделать упражнения на дыхание и расслабление.

Новый штамм коронавируса Омикрон

Напомним, в мире уже зарегистрирована первая смерть от Омикрона. Жертвой этого варианта коронавируса стала жительница Британии.

Как известно, первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.