В Николаевской области взрыв в жилом доме унес еще одну жизнь

От взрыва погиб мужчина / Фото t.me/dsns_telegram

В Новой Одессе Николаевской области после взрыва в жилом доме умер ранее эвакуированный из соседнего подъезда мужчина, сообщила пресс-служба Николаевской ОГА.

"По предварительным данным, один человек погиб (пожилой мужчина, которого эвакуировали из соседнего подъезда). Вероятная причина – остановка сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается. Представители Николаевской облорганизации Общества Красного Креста Украины развернули штаб для оказания помощи пострадавшим жильцам.

Сообщается, что произведена экстренная эвакуация 62 жителей пострадавшего дома и более 20 человек жителей соседнего дома. Информация о количестве пострадавших уточняется.

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Взрыв в Новой Одессе

В субботу, 27 ноября, в 09:20 в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа на последнем этаже. По информации спасателей, разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.

По предварительным данным, пострадали три человека. Их передали медикам. У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, два человека находятся в шоковом состоянии.

Из поврежденного подъезда эвакуировали 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на четвертом этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.

Сегодня на месте мощного взрыва, который произошел в жилом доме Новой Одессы, спасатели деблокировали тело женщины из квартиры. Медики констатировали ее смерть, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).