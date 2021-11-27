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Разрушительный взрыв на Николевщине: обнаружили тело жертвы

27 ноября 2021, 18:25

В 16:46 в г. Новая Одесса подразделениями ГСЧС деблокировано тело женщины из квартиры на 4 этаже.

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Взрыв в Николаевской области - обнаружено еще одно тело / Фото t.me/dsns_telegram

Сегодня на месте мощного взрыва, который произошел в жилом доме Новой Одессы, спасатели деблокировали тело женщины из квартиры. Медики констатировали ее смерть, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 16:46 в г. Новая Одесса подразделениями ГСЧС деблокировано тело женщины из квартиры на 4 этаже. Медиками констатирована смерть женщины", - говорится в сообщении.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Спасатели ищут пострадавших

Спасатели ищут трех человек, которые могут находиться под завалами, сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС в Николаевской области Михаил Гриб.

"Сейчас мы принимаем меры по поиску трех человек, которые, по данным местных органов власти, жили в этом подъезде. Судьба их пока неизвестна. Мы привлекали кинологов, но живых людей под завалами пока служебные собаки не обнаружили", - сказал Гриб.

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Он также отметил, что трех человек спасли из уцелевшей квартиры на 5-м этаже. Спасатели добрались до них через крышу дома, потому что ступеньки между 4-м и 5-м этажами разрушены. Пострадавшие сейчас в больнице с травмами разной степени тяжести.

Взрыв в Новой Одессе

В субботу, 27 ноября, в 09:20 в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа на последнем этаже. По информации спасателей, разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.

По предварительным данным, пострадали три человека. Их передали медикам. У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, два человека находятся в шоковом состоянии, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Из поврежденного подъезда эвакуировали 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на четвертом этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.

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Николаевская область взрыв
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