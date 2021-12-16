В Нафтогазе озвучили условие повышение цены на "голубое топливо"

Нафтогаз озвучил условие повышение цен / gk-press.if.ua

В Европе продолжают расти цены на газ. В связи с этим, Нафтогаз может не сохранить действующие тарифы для населения, из-за разницы между розничной и рыночной ценой.

"За один только год цены на газ в Европе выросли в 7 раз. Сейчас государство делает так, чтобы люди не переплачивали в 7 раз. На газ цена 8 гривен розничная, при том, что рыночная цена 45 гривен", - отметил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в эфире ток-шоу "Право на владу".

По словам главы Нафтогаза, разница между ценами приводит к миллиардным убыткам, в связи с чем компания не имеет возможности покрывать эту разницу, в связи с чем этот вопрос необходимо как можно скорее решить среди депутатов.

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"Мы честно говорим, если сохранятся такие цены, то мы как Национальная компания не сможем покрывать эту разницу", - добавил Витренко.

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Шантаж Газпрома из-за СП-2 и транзит газа через Украину

Цена на газ в Европе еще с августа начала стремительно расти по причине газового кризиса. Стоимость тысячи кубометров регулярно била рекорды. К примеру, 6 октября она взлетела до 1924 доллара. Президент России Владимир Путин тогда сказал, что Газпром готов увеличить поставки газа в страны ЕС на 15%, после чего цена резко рухнула до 988 долларов.

13 декабря средняя стоимость тысячи кубометров газа в Европе резко поднялась до отметки около 1360 долларов. Тогда это стало максимальным показателем с начала октября. Цена выросла после заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что сертификация Северного потока-2 приостановлена из-за несоответствия проекта Газпрома энергетическим правилам ЕС.

16 декабря цена на газ в Европе в среднем составляет 132,5 евро за МВт-ч – около 1519 долларов за 1 тысячу кубометров.

Газовый кризис в ЕС случился в связи с определенными причинами, среди которых выделяют низкий уровень запасов топлива в газовых хранилищах Европы и отказ Газпрома от прокачки дополнительных объемов газа через ГТС Украины. Россия ждет запуска трубопровода Северный поток-2, по которому газ пойдет в Европу в обход украинской газотранспортной системы.

Договор Газпрома и Нафтогаза на транзит российского газа через Украину в Европу завершается в 2024 году. В июле США и Германия заключили сделку, которая предполагает помощь Берлина в продлении соглашения еще на 10 лет. Соглашение должны продлить в условиях запуска СП-2.

Однако в Кремле заявили, что Россия не заинтересована в пролонгации с Украиной контракта на транзит газа в Европу. Москве это будет выгодно в том случае, если из Европы появится запрос на дополнительные поставки топлива. На данный момент российские власти не считают данный вопрос актуальным.

Директор ОГТСУ Сергей Макогон предупреждал, что Россия уже зимой может прекратить транзит газа через Украину. И тогда Киев будет вынужден запустить работу ГТС в режиме реверса.

Впрочем, 16 декабря немецкий регулятор заявил, что решение об успешной сертификации Северного потока-2 не будет принято в первой половине 2022 года. Проект не соответствует немецкому законодательству. Поэтому запуск магистрали откладывается минимум до лета следующего года.

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