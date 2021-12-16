В ток-шоу "Право на владу" подведут итоги уходящего 2021 года

Право на владу 16 декабря / скрин

В четверг, 16 декабря, в предновгоднем выпуске "Право на владу" на 1+1 в 21.45 гости студии вместе с ведущей Натальей Мосийчук будут обсуждать главные события уходящего, 2021 года.

В нынешнем, 2021 году, Украине исполнилось 30 лет, началась вакцинация от Covid-19, у границы сконцентрироваться российские войска, а политикум штормило из-за "Вагнергейта", закона об олигархах, закрытии каналов Медведчука и других событиях.

Как изменил нас и страну 2021-й? Стали ли мы сильнее, пройдя через скандалы и потрясения? Что можем отпраздновать, а какие ошибки придется исправлять? Кто победит в войне с олигархами? Но каких политических сюрпризов ожидать в скором будущем?

Также гости студии обсудят результаты встречи президента Зеленского с лидерами Франции и Германии в Брюсселе.

Смотрити предновогодний эфир ток-шоу на Главреде.

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Гостями сегодняшнего эфира станут:

лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов,

министр здравоохранения Виктор Ляшко,

гендиректор информационного агентства "Интерфакс Украина" Александр Мартыненко,

главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина,

журналист, руководитель и основатель SKRYPIN.UA Роман Скрипин,

глава фракции "Голос" Ярослав Железняк,

политтехнолог, продюсер Владимир Петров,

журналист Остап Дроздов,

народный депутат "Оппозиционная платформа – При жизни" Нестор Шуфрич.

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