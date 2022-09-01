В начале сентября будет мощная магнитная буря: предупреждение украинцам / Коллаж УНИАН

В начале сентября Украину накроют мощные магнитные бури. Как сообщает портал УНИАН, такие бури могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых украинцев, либо пожилых, либо людей, которые страдают от хронических болезней.

Что такое магнитная буря?

Лишний раз нужно напомнить о том, что магнитные бури ‒возмущения магнитного поля Земли, которые спровоцированные вспышками на Солнце. И даже небольшое повышение его активности могут отразиться на здоровье.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2022 года

Календарь магнитных бурь в сентябре на первые две недели выглядит так ‒ первая магнитная буря продлится два дня ‒ 4 и 5 сентября. 4-го буря будет умеренной силы (6 баллов), а 5-го ‒ слабая (5).

Видео дня

Как говорится на сайте 1+1 далее магнитные бури в сентябре будут такими: магнитная буря средней интенсивности 13-16 сентября, 22 сентября ‒ слабая буря, 26 сентября ‒ сильная магнитная буря.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце, слабость и сонливость, боль в спине и суставах, повышенное давление, обострение хронических заболеваний.

Для того, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем.

Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком.

Регулярно проветривайте комнату.

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Другие новости: